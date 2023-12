Der Stellantis-Konzern legt den Peugeot E-208 als Sondermodell E-Style auf. Äußerlich sind die Änderungen dabei minimal, allerdings weichen Motor, Interieur und Preis ab.

Auf den ersten Blick ist kein Unterschied zu sehen zwischen dem bekannten Peugeot E-208 und dem im November 2023 vorgestellten Sondermodell E-Style. Der vollelektrische Kleinwagen basiert als Sonderedition auf dem mittelklassigen Ausstattungspaket Allure, zeigt sich aber im Interieur abgespeckt. Unerwarteterweise griff man außerdem auf den ausrangierten 100-kW-Elektromotor (136 PS) zurück, der dem im elektrischen Großserien-208er um 15 kW (20 PS) hinterherhinkt. Beide verfügen über eine 50-kWh-Batterie, allerdings verbraucht die E-Style-Variante mit 15,5 kWh (WLTP kombiniert) pro 100 km trotz weniger Leistung etwa 3,5 kWh mehr als der aktuelle Standard-208. Preislich startet er bei 37.475 Euro, das Serienmodell gibt es in der einfachsten Ausstattung ab 36.325 Euro. Auch interessant: Unsere Produkttipps bei Amazon

Leslie & Cars zeigt den Peugeot E-3008 (2024) im Video:

Peugeot e-208 e-Style: Spezifikationen des Sondermodells

Innen zeigt sich der Peugeot E-208 E-Style ein wenig einfacher als die Großserienversion. So schrumpft der zentrale Touchscreen von zehn auf sieben Zoll, auch die Bildschirmeinheit hinter dem Lenkrad weicht ab. Die Smartphone-Konnektivität funktioniert zudem wieder kabelgebunden. Dafür verfügt das Sondermodell über eine Reihe Assistenzsysteme: angepasste Erkennung und Anzeige von Verkehrszeichen, aktiver Spurhalteassistent, Einparkhilfe vorn und hinten sowie Müdigkeitswarner. Optional sind unter anderem Sitzheizung und das Keyless-System Plus erhältlich. Neben der Standardfarbe Agueda-Gelb gibt es den Peugeot E-208 E-Style auch in Weiß, Silber, Schwarz, Grau, Blau und Rot.