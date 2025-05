Akku-Luftpumpe Pearl AGT im kurzen Test

Wer gerne Fahrrad fährt, mit dem Schlauchboot oder dem SUP über den Baggersee paddelt, oder einfach nur eine Luftmatratze aufblasen möchte, findet sich schnell mit einer ganzen Sammlung an Luftpumpen aller Art wieder. Die Akku-Luftpumpe Pearl AGT ist eine für alles: Mit den mitgelieferten sechs Adaptern bläst sie in alles auf, was ein passendes Ventil hat, vom Volleyball bis zum SUP-Board, und natürlich Reifen aller Art. Der Luftdurchsatz ist dabei von 70 bis 410 l/min regelbar. Erst bei einem Druck von 3,4 bar geht ihr die Luft aus. Mehr als genug für die meisten Anwendungen, wie auch unser Praxis-Check bestätigt.



Sechs Adapter inklusive

Integrierte LED-Lampe

Neben Aufpumpen beherrscht die Pearl AGT auch Abpumpen

Die Pumpe stoppt automatisch, wenn der vorgewählte Druck erreicht ist. Auch Abpumpen ist kein Problem. Das ist sehr nützlich, etwa für Sportgeräte oder aufblasbare Zelte, die sich nur ordentlich einpacken lassen, wenn sie wirklich luftleer sind. Das Auf- und Leerpumpen funktioniert schnell, zuverlässig und ohne übermäßigen Lärm. Perfekt für Nachtpumper:innen: Eine LED-Leuchte ist bereits integriert. Geladen wird der Akku per USB-C oder über die Auto-Steckdose. Schade ist hingegen, dass das Digitaldisplay recht klein geraten ist und sich im Sonnenlicht nur schwer ablesen lässt.

Gute Alternativen zur Akku-Luftpumpe Pearl AGT

Bosch EasyPump

Die Bosch EasyPump ist kleiner und mobiler als die Pearl AGT, aber ähnlich vielseitig einsetzbar und bietet Autostopp. Sie schafft 10,3 bar, dafür ist ihr Durchsatz geringer (10 l/min) und auf die Abpumpfunktion muss man verzichten.



Niphean Luftpumpe

Die elektrische Luftpumpe von Niphean hat eine automatische Abschaltung, wenn der gewünschte Druck erreicht ist und drei Modi: Zelt (0,55 bar), SUP (1,0 bar) und Reifen (2,4 bar). Nur einen Akku hat sie nicht. Der Strom für den Betrieb kommt aus dem Zigarettenanzünder.

Kotopa elektrische Luftpumpe

Leerpumpen beherrscht der elektrische Kompressor von Kotopa leider nicht. Vier Modi für Fahrräder, Motorräder, Autos und Bälle mit maximal 10,3 bar sorgen für den richtigen Druck. Ist er erreicht, schaltet das Gerät ab. Eine LED-Lampe bringt Licht ins Dunkel und der integrierte Akku dient sogar als Powerbank.

