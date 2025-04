Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Per Fernbedienung kann man acht verschiedene Leucht-Modi aufrufen, bis hin zum Blinken und einer Leucht-La-Ola.

Die Lichterkette wird nach dem Gebrauch einfach per Kurbel im Lampengehäuse aufgerollt. Kabelsalat ist damit passé.

Praxis-Check: Outdoor-Lichterkette im kurzen Test

Für eine stimmungsvolle Vorzelt- oder Outdoor-Party-Beleuchtung sind Lichterketten unverzichtbar. Vor dem Anschalten ist allerdings zumeist eine Entknotungssession fällig, da sich die langen LED-Schnüre zwischen zwei Einsätzen gern unrettbar in einen Kabelwust verwandeln. Nicht so die Outdoor-Lichterkette, die wir getestet haben. Die sorgt mit ihren 130 LED für lauschiges Licht. Allerdings ist sie nach der Party schnell wieder gut aufgeräumt: Die zehn Meter lange Lichterkette ist nämlich per Kurbel aufrollbar und parkt dann im Lampengehäuse, das auch als Decken- oder Standlampe dient. Praktisch!



Per Fernbedienung kann man dimmen und zwischen acht verschiedenen Leucht-Modi wählen, samt Blinken und Leucht-La-Ola. Zum Aufladen des 3600 mAh fassenden Akkus verfügt das tragbare Camping-Licht auf der Rückseite über einen USB-C-Anschluss und ein effizientes Solar-Panel, das selbst bei leichter Bewölkung Strom in den Akku einspeist. Leuchtdioden informieren über den Ladestand. Darüber hinaus ist die nach IP44 spritzwassergeschützte Outdoor-Lichterkette auch als Powerbank nutzbar, um damit ein Smartphone oder Tablet aufzuladen. Ein dafür nutzbares USB-C-Kabel gehört bereits zum Lieferumfang. Im Test hielt der Akku satte 20 h lang durch. Ein Transport-Case wird aber leider nicht mitgeliefert. Und der Akku ist nicht wechselbar.

Sind Lichterketten Stromfresser?

Dank LED-Technik konsumieren Lichterketten heutzutage sehr wenig Energie. Je nach Anzahl und Leuchtstärke der Dioden muss man mit einem Verbrauch von fünf bis zehn Watt pro Stunde rechnen. Damit sind auch mit kleinen Akkus lange Leuchtzeiten möglich.

Wie erkenne ich eine Outdoor-Lichterkette?

Outdoor-Lichterketten müssen zumindest Regengüssen widerstehen. Die Hersteller von Outdoor-Lichterketten kommunizieren in der Regel, wie wasserresistent ihre Produkte sind, indem sie die IP-Schutzklasse angeben, nach denen die Lichterkette zertifiziert wurde. Ab IP44 ist eine Lichterkette spritzwassergeschützt. IP68 gilt als völlig wasserdicht. Bereits die Schutzklassen IP65 bis 67 bieten guten Schutz.

