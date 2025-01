Sicher mit reichlich Licht durch die Nacht: Legale LED-Birnen zum Nachrüsten von Osram gibt es aktuell deutlich günstiger zu kaufen. Diese Angebote locken Autofahrer:innen aktuell zu Amazon!

Wenn die Nacht einbricht, sind gerade Fahrer:innen von älteren Fahrzeugen mit regulären Halogenlampen weniger erfreut von der Lichtausbeute der Scheinwerfer. Mittlerweile gibt es für viele Autos jedoch legale LED-Nachrüstlösungen (so LED-Scheinwerfer nachrüsten), darunter auch für viele Old- und Youngtimer. Auf dem deutschen Markt gibt es aktuell mit Philipps und Osram gerade einmal zwei Anbieter legaler LED-Nachrüstungen. Osram senkt aktuell die Preise auf nahezu das gesamte "Night Breaker"-LED-Sortiment – darunter H4- und H7-Lampen. Wir haben die besten Angebote zusammengefasst.

Osram Night Breaker LEDs: bis zu 40 Prozent sparen

Osram Night Breaker Gen 2 bereits im Angebot

Frisch auf dem Markt und bereits reduziert: Auf Amazon gibt es die zweite Generation der H7-LED, die Osram Night Breaker LED H7 Gen 2, bereits mit 40 Prozent Rabatt. Das neue Modell wurde in vielen Punkten verbessert und formtechnisch so angepasst, dass sie nun mit noch mehr Fahrzeugen kompatibel sein soll – die stetig aktualisierte Kompatibilitätsliste von Osram ist hier einzusehen – ohne an Helligkeit oder Langlebigkeit einzubüßen. Laut Osram leuchtet die LED nämlich bis zu 230 Prozent heller als eine Halogenlampe und erreicht auch eine bis zu fünfmal längere Lebensdauer.



Schneller Einbau günstiger: Osram Night Breaker Speed H7 mit 26 Prozent Rabatt

Gleiches Prinzip, schnellerer Einbau: Die Osram Night Breaker Speed H7 soll sich noch einfacher und schneller einbauen lassen – jedoch nur für Fahrzeugmodelle, die auf der Kompatibilitätsliste für den LED-Birnen-Typen geführt werden. Die Abmessungen der "Speed"-Lampe sind identisch zu denen herkömmlicher H7-Lampen, was den Austausch einfach gestaltet. Aktuell gewährt Amazon bis zu 26 Prozent Rabatt auf die "Smart"-Lampe für H7-Fassungen.



Bis zu 23 Prozent sparen: Osram Night Breaker LED Smart H7 und H4

Mehr Lichtausbeute als eine Standard-Halogenlampe verspricht die Osram Night Breaker LED Smart H7 – ohne dabei den gesamten Scheinwerfer wechseln zu müssen. Im Vergleich zur ursprünglichen Variante des LED-Lichts sind die "Smart"-Leuchten deutlich kompakter gebaut und daher für noch mehr Scheinwerfer-Typen kompatibel. Laut Osram bietet die H7 bis zu 330 Prozent mehr Licht als eine herkömmliche Halogenlampe. Die Lebensdauer soll gleichzeitig um bis zu sechsmal länger sein. Für Fahrzeuge mit H4-Fassung bietet Osram die Night Breaker LED Smart H4 an. Für diese Variante gilt das Gleiche: 330 Prozent mehr Helligkeit und eine sechsmal längere Lebensdauer. Amazon gewährt aktuell 23 Prozent auf die H4-Variante und 20 Prozent auf die H7 LED-Birne.

Osram Night Breaker LED H1

Vor allem bei vielen älteren Fahrzeugen sind noch Scheinwerfer mit H1-Fassungen verbaut. Auch hierfür bietet Osram mit den Night Breaker LED H1 das passende Leuchtmittel zum Nachrüsten an. Bei Amazon sind die Nachrüst-LED-Birnen um 31 Prozent heruntergesetzt.

Wie werden LED-Leuchten eingebaut?

Der Einbau läuft in der Regel nach dem "Plug-and-Play"-Prinzip. Halogenbirne ausbauen, LED-Licht einsetzen, fertig! Die Hersteller bieten zum Selbsteinbau eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung an. Bei einigen Modellen von Osram mit Freigabe ist jedoch ein Mehraufwand notwendig, damit die Nachrüstung auch fehlerfrei und mit anhaltender Leistung ihren Dienst erledigt. Besonders neuere Scheinwerfer-Typen benötigen oft einen CANBus-Adapter, damit die Elektrik keinen Fehler ausspielt. Ob ein CANBus-Adapter notwendig ist, kann in der Kompatibilitätsliste von Osram gecheckt werden. Gleiches gilt auch für die Philips-Alternative.

Vor dem Kauf sollte allerdings geprüft werden, ob das eigene Modell für die Verwendung der Osram LED-Leuchtmittel zugelassen ist: Hier geht es zur Kompatibilitätsliste von Osram. Neben dem Fahrzeugtyp muss auch zwingend die Scheinwerfernummer stimmen, ansonsten gilt die allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) nicht für das eigene Fahrzeug. Das ist wichtig, denn bei einer Umrüstung ohne behördlichen Segen erlischt die Fahrzeug-Zulassung. Auf der Internetseite von Osram muss außerdem eine Konformitätserklärung heruntergeladen, ausgedruckt und im Auto mitgeführt werden – sonst wiehert der Amtsschimmel.