Der Opel Adam Will mit vielen Individualisierungsmöglichkeiten punkten.

Eckdaten Bauzeitraum seit 2013 Aufbauarten Limousine Türen 3 Abmessungen (L/B/H) 3698–3747/1720/1484–1493 Leergewicht ab 1086 kg Leistung 70-150 PS Antriebsarten Vorderrad Getriebearten manuell/Automatik Kraftstoffarten Benzin/LPG Abgasnorm Euro 5/Euro 6 Grundpreis 11.950 Euro

Mit seinem vielfältigen Individualisierungspotenzial will sich der Opel Adam (2013) von der Konkurrenz abheben. Der Einstiegspreis des Kleinwagens liegt bei 11.950 Euro.

Mit seinen 3,70 Meter Länge, den drei Türen und vier Sitzplätzen will der Opel Adam zu Preisen ab 11.950 Euro seit Anfang 2013 anderen Kleinwagen die Kunden abjagen. Insgesamt sechs verschiedene Benzinmotoren stellt er dafür zur Wahl. Dazu gehören Vierzylinder-Benziner mit 1,2 und 1,4 Litern Hubraum und 70, 87 oder 100 PS. Letzterer bietet ein maximales Drehmoment von 120 Newtonmetern. Der Opel Adam schafft es von null auf 100 in 11,5 Sekunden – die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 185 km/h. Einige Zeit nach Markteinführung wurde die Motorenpalette noch einmal aufgestockt und stellt jetzt auch zwei Dreizylinder-Motoren mit 90 oder 115 sowie eine weitere 1,4-Liter-Maschine mit satten 150 PS zur Wahl. Außerdem gibt es eine 87 PS starke Erdgas-Variante (LPG). Alle Motoren des Opel Adam (2013) kommen mit Fünf- bzw. Sechsgang-Schaltgetriebe, einer Automatik auf Wunsch und serienmäßig mit Start/Stop-System. Der serienmäßige ecoFlex-Assistent soll helfen, Sprit zu sparen: er zeigt den Verbrauch an und gibt eine Empfehlung zum Hochschalten – Unterstützung bekommt er von speziellen Leichtlaufreifen, die ebenfalls den Verbrauch niedrig halten sollen. Dieser liegt laut Hersteller im kombinierten Zyklus nur bei ca. 5,0 Liter Kraftstoff auf 100 Kilometer; CO2-Ausstoß: 118 Gramm pro Kilometer.

Opel Adam (2013) im Video:

Preis: Opel Adam (2013) ab 11.950 Euro

Mit einer McPherson-Radaufhängung und einem Radstand von 2,311 Millimetern soll der Opel Adam (2013) ein hohes Maß an Stabilität und Agilität bieten. Eine Vorderachsgeometrie mit optimierten Achsschekeln und eine Hinterachse, bestehend aus einer Torsionlenker-Konstruktion, sollen eine direkte Lenkansprache fördern. Mit seinem niedrigen Schwerpunkt soll der Opel Adam trotz seines geringen Gewichts von gerade einemal einer Tonne eine verbesserte Bodenhaftung in engen Kurven bieten. Im Innenraum profitiert der Kunde von den zusätzlich buchbaren Paketen, dazu gehören unter anderem sechs verschiedene Design-Himmel, darunter ein LED-"Sternenhimmel". Mit sechs LEDs soll eine "Sky and Stars"-Optik simuliert werden. Der Aufpreis hierfür beträgt 380 Euro. Wer gerne gut vernetzt ist, für den hält Opel folgendes Gadget bereit: ein IntelliLink-Infotainment-System – kompatibel mit iPhone und Android und zu einem Aufpreis von 300 Euro.

Neuheiten Opel Corsa E (2014): Preis und Motor Das hat der fünfte Corsa zu bieten

Adam will durch Individualisierung bestechen

Für den nötigen Touch Individualität im Opel Adam (2013) sorgen neben der individuell gestaltbaren Zweifarb-Lackierung diverse Technologien und Ausstattungsmöglichkeiten. Dazu zählen ein beheizbares Lenkrad, ein Toter-Winkel-Warner und ein vollintegrierter Heckfahrradträger FlexFix. Dieser Flex-Fix Fahrradträger ist im Stoßfänger integriert und lässt sich bei Nichtgebrauch einfahren. Zu den drei Ausstattungslinien gehören die so genannten "Lebenswelten" Adam Jam, Adam Glam und Adam Slam. Das Jam-Modell soll besonders funky sein, die Glam-Version – logisch – besonders glamourös und der Slam steht für die sportliche Variante des Opel Adam (2013).

Alle Motoren und Preise des Adam