Wir wagen beim Opel Insignia einen Blick in die Zukunft. Für 2023 steht der Modellwechsel für das Flaggschiff aus Rüsselsheim an. Optisch übernimmt der kommende Insignia, den es weiterhin als Limousine und Sports Tourer geben wird, das neue Opel-Markengesicht – den "Vizor", der entfernt an das Visier eines Motorradhelms erinnert. Mit dem anstehenden Generationswechsel steht für den Insignia auch der Wechsel auf die Stellantis-eigene EMP2-Basis (Efficient Modular Platform 2) an. Was der Plattformwechsel für die mögliche Antriebspalette bedeutet und ob der Insignia auch als Elektroauto geplant wird, klärt das Video. Mehr zum Thema: Unsere Produkttipps auf Amazon

Neuheiten Opel Insignia C Sports Tourer (2023): Preis 2023 kommt der nächste Insignia