Von den Änderungen profitiert die gesamte Astra-Familie, die neue Limousine kommt von Beginn an in der jüngsten Optik

Mit dem Opel Astra Facelift (2012) machen sich die Rüsselsheimer gegen den neuen Golf stark. Das Update umfasst eine frische Optik und neue Motoren. Und das ist der Preis!

Das Opel Astra Facelift (2012) wurde optisch und technisch überarbeitet. Die Update-Version startet bei einem Preis von 14.990 Euro in der Fun-Edition, die für Fünftürer und Kombi mit Ottomotor erhältlich ist. Zur Grundausstattung gehören CD-Radio, LED-Tagfahrlicht, Klimaanlage und 17 Zoll großen Leichtmetallräder. Der Astra ist einer der absoluten Bestseller in der hart umkämpften Kompaktklasse, aber in Rüsselsheim weiß man sehr genau, dass man sich auf diesem Erfolg nicht ausruhen darf. Beinahe ohne Unterbrechung bringen heimische und ausländische Autobauer neue Kompakte auf den Markt. Wenn Ende 2012 der VW Golf VII startet, muss der Astra auf dem neuesten Stand sein. Die Liste der Assistenzsysteme wird für das Opel Astra Facelift (2012) immer länger: Rückfahrkamera, Parkassistent, Spurhalteassistent, Auffahrwarner mit automatischer Gefahrenbremsung, Verkehrszeichenerkennung und eine adaptive Geschwindigkeitsregelung sind am Start.

Neuheiten Opel Astra K (2015): Preise & Motoren Das kostet der neue Opel Astra

Opel Astra und seine Vorgänger im Video:

Preis: Opel Astra Facelift (2012) ab 14.990 Euro