Mittendrin: VW Scirocco R Cup Hockenheim

Voll auf dem Gas, der Tacho zeigt über 160 km/h, und ab in den Rechtsknick vor der Mercedes-Tribüne – eine Vollgaskurve. Plötzlich rutscht das Heck weg, die Mauer kommt näher, das Auto dreht sich ein, Gras spritzt hoch – und bereits in der zweiten Rennrunde habe ich geistig mit meiner Premiere im Volkswagen Scirocco R Cup abgeschlossen. Ich presse das Bremspedal mit aller Kraft auf das Bodenblech, der erwartete Einschlag bleibt aus, also sofort wieder den Fuß auf das rechte Pedal und links herum in die Mercedes-Kurve...

Christoph Kragenings

Den kompletten Bericht lesen Sie in der AUTO ZEITUNG 24/2011