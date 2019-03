Dank einer Änderung in der Fahrzeug-Zulassungsverordnung, können Oldtimer-Fahrer ihr H-Kennzeichen seit dem 1. Oktober 2017 mit einem Saisonkennzeichen kombinieren. Mit dieser Möglichkeit lässt sich künftig viel Geld sparen!

Seit dem 1. Oktober 2017 können H-Kennzeichen iauch mit einem Saisonkennzeichen kombiniert werden. Das ist durch eine Änderung in der Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) möglich. In einer Sitzung des Bundesrats am 10. Februar 2017 wurde beschlossen: "Auch Oldtimerkennzeichen nach Absatz 1 […] können als Saisonkennzeichen zugeteilt werden" ( Drucksache 770/16 ). Dafür wurde § 9 Absatz 3 Satz 4 der FZV angepasst, sodass der Wagen mit H-Kennzeichen künftig auch nur zeitweise zugelassen werden kann. Grund für die Änderung des Paragrafen war aber nicht etwa ein bisheriges Verbot der Kombination der beiden Kennzeichen, sondern vielmehr die falsche Interpretation des Gesetzes. So heißt es in der Drucksache 770/16 des Bundesrats: "Mit der Neufassung von Satz 4 soll klargestellt werden, dass die Kombination von Oldtimerkennzeichen und Saisonkennzeichen zulässig ist. Stimmen in der Literatur hatten anderes aus einer älteren Gesetzesbegründung hergeleitet." Der Bundesrat geht davon aus, dass die Möglichkeit H-Kennzeichen und Saisonkennzeichen zu kombinieren rege genutzt wird und geht deswegen auch von "Mindereinnahmen bei der Kraftfahrzeugsteuer" aus. Schließlich stellen die meisten Oldtimer-Fahrer ihren Wagen über den Winter in einer Garage ab, um ihn vor schädlichen Witterungen zu schützen. Mehr zum Thema: Alle Kennzeichen-Typen erklärt

