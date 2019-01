Nothammer - Der Lebensretter in der Not

Im Bus sind sie ein vertrauter Anblick. Nothammer werden dort stets gut sichtbar und griffbereit neben den Fenstern angebracht. Sie sollen bei einem Unfall oder einer Notlage das Einschlagen der Scheiben erleichtern und so eingeschlossenen Passagieren einen Fluchtweg eröffnen.

Auch für den Privatwagen

Auch im Privatwagen kann ein Nothammer zum Lebensretter werden. Der Helfer wird häufig als Kombi-Tool aus Nothammer, Gurtschneider, Glasbrecher angeboten.

Nothammer: Produktempfehlungen

Hier findest du den beliebtesten Nothammer bei Amazon Foto: iStock

Nothammer, Gurtschneider, Glasbrecher: Für den Notfall

Manchmal wendet sich die Sicherheitsinfrastruktur im Auto gegen den Fahrer. Wenn nach einem Unfall der Verschluss klemmt, wird der Sicherheitsgurt plötzlich zur möglicherweise tödlichen Falle. Die dicken Fensterscheiben können bei einem Brand im Wageninneren oder beim Sturz in ein Gewässer die Flucht unmöglich machen, wenn die Fensterheber versagen.

Kombination für den Notfall

Ein handlicher Helfer kann hier Leben retten. Die Kombination aus Nothammer, Gurtschneider und Glasbrecher sollte daher in keinem Wagen fehlen – gern auch in doppelter oder gleich vierfacher Ausführung.

Nothammer, Gurtschneider, Glasbrecher: Doppelt ist besser

Wandhalterung

Nothammer mit Gurtschneider-Funktion werden meist mit Wandhalterung angeboten. So lässt sich der Helfer neben dem Fahrersitz anbringen und ist im Notfall sofort griffbereit. Der Fahrer kann zunächst sich selbst und anschließend mögliche Mitfahrer befreien.

Zweiten Nothammer

Noch besser ist es aber, wenn zumindest auch auf der Beifahrerseite ein Notfallhammer angebracht oder im Handschuhfach verstaut wird. Sollte der Fahrer bei einem Unfall bewusstlos werden, kann sich der möglicherweise eingeklemmte Beifahrer selbst befreien.

Achtung: Die Windschutzscheibe lässt sich wegen des dort verwendeten Verbundsicherheitsglases nicht einschlagen. Nothammer oder Glasbrecher kommen stets an den Seitenfenstern oder der Heckscheibe zum Einsatz.

Nothammer, Gurtschneider, Glasbrecher: Stets parat

Als Anhänger für den Autoschlüssel

Nothammer, Gurtschneider, Glasbrecher gibt es nicht nur zur festen Montage im Auto. Das Kombi-Tool ist besonders in der mobilen Miniversion als Anhänger für den Autoschlüssel beliebt.

Vorteil

Diese Lösung hat den Vorteil, dass der potenzielle Lebensretter zum ständigen Begleiter des Autofahrers wird. Das ist dann eine besonders gute Idee, wenn jemand häufig den Wagen wechselt.

Auch für Nutzer von Car-Sharing-Angeboten kann der Notfallhammer als Schlüsselanhänger überlegenswert sein.

Fazit

Nothammer, Gurtschneider, Glasbrecher gehören in wirklich jedes Fahrzeug – gern auch in mehrfacher Ausführung. Entscheidend ist, dass das Gerät im Ernstfall sofort griff- und einsatzbereit ist. Am besten wird die Handhabung nach dem Kauf gleich mal getestet, beispielsweise an einem dicken Einmachglas und einem nicht mehr benötigten Gürtel.