Im Notfall muss es schnell gehen. Klemmen nach einem Unfall die Türen, bleiben nur die Fenster als Fluchtweg aus dem Wrack. Ein Nothammer ist deshalb ein Must-Have für sicherheitsbewusste Fahrer:innen. Die beliebtesten Modelle – auch mit Gurtschneider – im Vergleich.

Eingeschlossen im Auto: Bei diesem Horrorszenario kann ein kleiner Helfer zum Lebensretter werden. Kombi-Tools aus Nothammer und Gurtschneider vereinfachen das Verlassen eines verunfallten Fahrzeugs. Besonders im Bus sind sie ein vertrauter Anblick. Notfallhämmer werden dort stets gut sichtbar und griffbereit neben den Fenstern angebracht. Sie sollen bei einem Unfall oder einer Notlage das Einschlagen der Scheiben erleichtern und so eingeschlossenen Fahrgästen einen Fluchtweg eröffnen. Auch im Privatwagen ist ein Nothammer ein sinnvolles Sicherheits-Werkzeug. Welche Produkte sind besonders empfehlenswert? Ein bei Kund:innen sehr geschätztes Modell ist das Notfallhammer-Set von Amazon Basics.



Für welche Notfälle sind Sicherheitshammer gedacht?

Ein Notfallhammer, seltener auch Glasbrecher genannt, ist für alle Situationen gedacht, in denen man sich nicht durch das Öffnen von Türen, Fenstern oder auch dem Sicherheitsgurt aus dem Kfz befreien lann. Manchmal wendet sich die Sicherheitsinfrastruktur im Auto gegen die Passagier:innen. Wenn nach einem Unfall Türen klemmen oder sich der Sicherheitsgurt nicht öffnen lässt, kann der Pkw plötzlich zur tödlichen Falle werden. Die dicken Fensterscheiben können bei einem Brand im Wageninneren oder Motorraum oder beim Sturz in ein Gewässer die Flucht unmöglich machen, wenn die Fensterheber versagen. Ein Nothammer mit Gurtschneider kann in solchen Situationen einen Fluchtweg durch die Seitenscheiben erschaffen.

Die beliebtesten Notfallhämmer im Vergleich

Viele Fachhändler, Baumärkte und Online-Shops führen Notfallhämmer in ihrem Kfz-Zubehör-Katalog. Wir zeigen einige beliebte Produkte von Amazon, eBay und Co. und zeigen im Vergleich, welches Produkt mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis punkten kann.

TK Gruppe Zweier-Set Notfallhammer

Der Notfallhammer von TK-Gruppe wird im praktischen Zweier-Set geliefert. Der Auto-Sicherheitshammer besteht aus einem Doppelkopf mit gehärteten Spitzen und einem im Griff integrierten Gurtmesser. Inklusive Halterung, die sich dank vorgebohrter Löcher leicht im Fahrzeug installieren lässt. Preis: etwa 12 Euro.



Heldenwerk Notfallhammer fürs Auto

Auch der Heldenwerk Nothammer kommt im Doppelpack. Für ein leichteres Zerbrechen der Seitenscheiben ist auch hier die Spitze des Hammers extra gehärtet. Eine Klinge zum Zertrennen des Sicherheitsgurts findet sich am unteren Ende des Hammers. Dazu bietet der Hersteller eine Geld-zurück-Garantie für bis zu zwei Jahre nach Kauf. Mit einem Preis von knapp 20 Euro ist das Set jedoch etwas teuer.



First Aid Only Nothammer, Zweier-Set

Auch dieser Doppelpack Nothämmer von First Aid Only kostet unter zehn Euro. Auch hier mit dabei: eine Halterung für die sichere Befestigung der Sicherheitshämmer im Fahrzeuginnenraum. Ein Gurtschneider ist ebenfalls im Griff integriert.



Affiliate Link First Aid Only Notfallhammer Gurtmesser 2er-Pack

Amazon Basics SW-835 Sicherheitsgurtschneider und Fensterhammer

Auch die Amazon-Hausmarke Amazon Basics bietet mit dem SW-835 einen eigenen Nothammer fürs Auto mit integriertem Sicherheitsgurtschneider. Die Spitzen des Doppelkopf-Hammers bestehen aus hartem Wolfram. Für knapp acht Euro erhält man hier ein Rescue Tool für kleinen Preis. Im Paket: zwei Stück Notfallhammer inklusive Halterung.



Dunlop Nothammer und Gurtschneider

Der Nothammer von Dunlop ist ein besonders unauffälliger und kompakter Notfallhelfer. Es handelt sich nicht um einen Hammer, sondern eine Art Federkörner. Die Spitze ist ähnlich einem Kugelschreiber auf einer Feder gelagert und wird mit Druck zielgerichtet auf die Scheibe losgelassen. Die zerbricht ohne Kraftaufwand durch Anwender:innen. Ein Gurtschneider ist ebenfalls integriert. Ein Testglas zum Ausprobieren liegt ebenfalls bei.



Affiliate Link Dunlop Notfallhammer mit Gurtschneider

Resqme Notfall-Schlüsselbund-Fluchtwerkzeug

Bei diesem kleinen Notfallwerkzeug von resqme handelt es sich zwar nicht um einen Nothammer, aber einen kompakten Glasbrecher und Gurtschneider. Der Clou: Ein Federmechanismus schießt einen spitzen Bolzen mit hoher Geschwindigkeit gegen die Scheibe. Der Notfallhelfer kann entweder als Schlüsselanhänger verwendet werden oder leicht in einem Ablagefach verstaut werden. In verschiedenen Farben erhältlich.



Wolfgangs Rescue Tool aus 440C Stahl

Eine weitere Alternative zum klassischen, orangen Sicherheitshammer ist das Rescue Tool von Wolfgangs. Hierbei handelt es sich um ein handliches Werkzeug im Format eines Flaschenöffners, das mitsamt gehärteter Spitze und Gurtschneider ausgestattet ist. Mitgeliefert wird zudem eine Aufbewahrungstasche für die Sonnenblende. Dazu bietet der Griff eine Leuchtfunktion, die laut Hersteller die Handhabe in der Dunkelheit vereinfachen soll. Preis: mit etwa 18 Euro nicht günstig, aber haltbar.



Wo den Nothammer im Auto anbringen?

Damit der Nothammer im entscheidenden Moment auch nützlich ist, muss er von Fahrer:innen und Passagier:innen gut erreichbar sein. Wer nur einen Hammer kauft, bringt diesen idealerweise im Fußraum an der Mittelkonsole oder unter dem Armaturenbrett – vorsichtig, hier keine Kabel beschädigen – an. Viele Sicherheitshämmer fürs Auto werden mit einer Halterung und passenden Schrauben geliefert. So lässt sich der Hammer schnell an einer passenden Stelle in Reichweite platzieren. Wer oft mit Fahrgästen auf der Rückbank unterwegs ist, sollte über ein zweites Notfallwerkzeug für die Rückbank nachdenken, um auch hier im Notfall gewappnet zu sein. Viele online verkaufte Produkte werden jedoch bereits als Zweier-Set verkauft.

Wie wird ein Notfallhammer verwendet?

Ein Auto-Notfallhammer mit integriertem Gurtschneider kann sowohl zum Einschlagen von Seiten- und Heckscheiben als auch zum sicheren Durchtrennen des Sicherheitsgurtes verwendet werden. Die Hämmer sind oft mit gehärteten Spitzen aus Metall ausgestattet, um die Scheiben ohne viel Kraftaufwand zum Bersten zu bringen. Da Autoscheiben aus Sicherheitsglas bestehen, zerspringt das Glas in kleine Stücke anstatt scharfkantiger Scherben. So werden Schnittverletzungen vermieden. Damit das Glas leicht splittert, sollte mit dem Hammer auf eine Ecke der Fensterfläche geschlagen werden. Das integrierte Gurtmesser befindet sich bei den meisten Hämmern am Griff. Die scharfe Klinge ist auch hier so eingebaut, dass Schnittverletzungen vermieden werden. Der Gurt kann in Brusthöhe so recht einfach durchtrennt werden. Achtung: Windschutzscheiben können mit einem Nothammer nicht herausgebrochen werden! Die Frontscheibe besteht aus bruchsicherem Verbundglas und splittert nur, ohne zu zerspringen. In einer Gefahrensituation kann sie jedoch von innen herausgetreten werden – doch das benötigt Zeit und Kraft.

Ist ein Auto-Nothammer Pflicht?

Nein, die StVO sieht einen Nothammer im Auto nicht pflichtmäßig vor. Dennoch macht das Sicherheits-Gadget für Notfallsituationen Sinn. Denn die kleinen Hämmer nehmen weder viel Platz weg oder wiegen viel, noch sind sie besonders teuer. Im Notfall können die kleinen Werkzeuge Leben retten und sind daher sehr zu empfehlen.

Was, wenn in einer Notsituation im Pkw oder Lkw kein Nothammer vorhanden ist? In Notsituationen kann jedoch eine abnehmbare Kopfstütze auch zum Lebensretter werden. Die Stifte der Stütze müssen gezielt und mit etwas Kraft gegen die Seiten- oder Heckscheibe geschlagen werden. Auch so kann man sich aus dem Fahrzeug befreien. Auch eine schwere Metall-Taschenlampe kann zur Not als Werkzeug zum Einschlagen der Scheibe dienen.

