... im Stile von Louis Vuitton rein und lackierten es dann in verschiedenen Verfahren erst in Chrom, dann in Gold. Was ein Aufwand!

... vielmehr die Oberflächenbeschaffenheit des Bodykits am Nissan GT-R. Das nämlich erstellten die japanischen Tuningprofis von Kuhl Racing in Handarbeit aus GFK, dremelten in hunderten von Arbeitsstunden ein aufwändiges Muster ...

Solch ein Nissan GT-R ist auf der Welt wirklich einmalig! Der japanische Tuner Kuhl Racing zaubert dem GT-R ein gemasertes und vergoldetes Bodykit ans Blech und bläst den Motor auf 820 PS.

Japaner sind für ihre Exaktheit und Geduld bekannt. Neuester Beweis dafür: ein goldener Nissan GT-R von Kuhl Racing. Nicht die Tatsachen, dass der Nissan GT-R gold lackiert ist, oder aber dass er 820 PS leistet, machen ihn besonders. Nein, es ist vielmehr die Oberflächenbeschaffenheit des Bodykits am Nissan GT-R. Das nämlich erstellten die japanischen Tuningprofis von Kuhl Racing in Handarbeit aus GFK, dremelten in hunderten von Arbeitsstunden ein aufwändiges Muster im Stile von Louis Vuitton rein und lackierten es dann in verschiedenen Verfahren erst in Chrom, dann in Gold. Was ein Aufwand!

Nissan GT-R Facelift (2016): Preis und Marktstart » zur Bildergalerie

Das Nissan GT-R Facelift im Video:

Deftige 820 PS im Gold-GTR