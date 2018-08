Ein Bugatti Veyron gehört eigentlich zu jenen Autos, die in Sachen Speed und Beschleunigung weitestgehend konkurrenzlos sind. Ein Dragrace gegen so ein Monster ist für ...

Was geschieht eigentlich, wenn ein 900 PS starker Nissan Skyline GT-R gegen einen 1001 PS starken Bugatti Veyron beim Dragrace antritt? Nach einer ersten Video-Sichtung sei nur soviel verraten: Wir würden auf den Ausgang dieses Duells nicht zu eilig wetten.

So ein Bugatti Veyron gehört eigentlich zu jenen Autos, die in Sachen Speed und Beschleunigung weitestgehend konkurrenzlos sind. Ein Dragrace gegen so ein Monster ist für normalsterbliche Autos ein aussichtsloses Unterfangen. Allerdings ist ein Nissan Skyline GT-R auch alles andere als normalsterblich. Und wenn es irgendeine eine Gewalt auf diesem Planeten gibt, das den Veyron entthronen könnte, dann vielleicht der 900-PS-Japaner. Auf dem Dragrace-Track entscheidet sich, wer am Ende dieses Speed-Duells die Nase vorne hat. Französischer Überschlitten oder fernöstlicher Underdog? Viral VW Golf 1 Tuning gegen Porsche 911 GT3: Video PS-starker Golf versägt GT3

Nissan GT-R vs. Bugatti Veyron im Video:

Nissan Skyline GT-R zieht Bugatti davon

Im Video ist zu sehen, wie knapp die Kiste ausgeht. Der Skyline schiebt binnen weniger Sekunden seine Nase vor den Bugatti, der vergleichsweise träge aus dem Startblock springt. Auf der Viertelmeile hängt der Nissan den Veyron dann auch um Sekundenbruchteile ab. Erst auf langer Strecke zeigt sich die Überlegenheit des Bugattis, wenn auch nur im Kommastellen-Bereich. Für den Nissan an und für sich ist dieses Kopf-an-Kopf-Rennen eine respektable Leistung. Mehr zum Thema: Bugatti Veyron gegen Koenigsegg CCXR