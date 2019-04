Nikola One Elektro-Sattelschlepper: Video Das kann der Nikola One

Im Dezember 2016 wurde der Prototyp des Nikola One, des ersten Elektro-Sattelschleppers mit sagenhaften 2.000 Kilometern Reichweite, präsentiert. Schon im Sommer zuvor gab es über 7.000 Vorbestellungen für den E-LKW. Kein Wunder, denn die Nikola Motor Company hat sich so einiges einfallen lassen, um den Marktstart für den Nikola One so erfolgreich wie möglich zu gestalten. Unter anderem soll es eine eigene Infrastruktur mit Tankstellen für die Nikola-Trucks geben.