Früh übt sich, wer ein richtiger Petrolhead werden möchte. Das dachte sich vermutlich auch der Vater eines Neunjährigen, der seinen Filius an das Steuer seines Mercedes-AMG C 63 ließ. Was in Deutschland im Straßenverkehr undenkbar ist, scheint den Daddy in Amerkia wenig zu tangieren. Und so lautet die Mission des Juniors: Die Reifen beim Burnout vulkanisieren. Wie sich der Nachwuchs angestellt hat und warum er sich besondere Punkte in der B-Note verdient, zeigt das folgende Video!

9-jähriger macht Burnout im Mercedes-AMG C 63 (Video):