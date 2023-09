Still und heimlich hat uns Ford 2023 ein neues Logo untergejubelt. Zugegeben, große Unterschiede gibt es nicht – sonst wäre es ja aufgefallen. Die AUTO ZEITUNG sagt, was anders ist!

Das ist neu beim Ford-Logo (2023)

Ja, auch uns bei der AUTO ZEITUNG ist es nicht auf Anhieb aufgefallen: das neue Ford-Logo (2023). Ohne großes Tamtam hat der US-Autobauer das Logo in Europa mit dem elektrischen Explorer und in den USA mit dem aufgefrischten F-150 ans Auto gebracht. Große Unterschiede gibt es nicht, sonst hätte es natürlich auch größere Wellen geschlagen. Woran man das neue Emblem also erkennen kann? Dafür haben wir einmal das alte (links) neben das neue montiert (siehe oben). Die größte Veränderung ist wohl der Wechsel von chromfarbenem Rand und Schriftzug auf Weiß. Darüber hinaus hat Ford die doppellinige Umrandung auf eine reduziert, was den Ford-Lettern in der Mitte des Ovals mehr Raum gibt. Sie wurden also größer. Hauptgrund für die Unterschiede dürften wie auch bei anderen Autoherstellern die zunehmend auf digitale Medien optimierten Logos und Schriftzüge sein. Dreidimensionale Logos auf zweidimensionalen Displays sehen gerne deplatziert aus. Die weiße Farbe wird hingegen der aktuellen Mode geschuldet sein, alles etwas puristischer, optisch einfacher halten zu wollen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

