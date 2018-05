... das Platzangebot und manche Ausstattungsdetails erinnern damit an höhere Fahrzeugklassen. Auch das Ambiente zeugt davon, wie gerne der Kleine ein Großer wäre. An der Technik ändert sich dagegen nur wenig. Es gibt ein ...

Das neue Renault Clio Facelift (2016) sieht von außen frecher aus und hat einen Innenraum, in dem fast alles komplett neu gestaltet wurde. Das Facelift fährt sich leise und kultiviert, wie die erste Testfahrt zeigt!

Das neue Renault Clio Facelift (2016) tritt als Titelverteidiger an. Er ist der Champion und soll es auch bleiben. Deshalb frischt Renault jetzt drei Jahre nach dem Start den Clio auf und bringt Europas meistverkauften Kleinwagen mit retuschiertem Design, renoviertem Innenraum, raffiniertem Infotainment und erweiterter Motorenauswahl an den Start. Nur eines ändert sich zum Verkaufsbeginn im September nicht: der Preis. Der beginnt auch künftig bei 11.990 Euro für den Fünftürer und sieht wie bisher einen Kombi-Aufschlag von 1000 Euro vor. Nachdem der Clio das erste Auto mit dem neuen Familiengesicht aus der Feder von Designchef Laurens van den Acker war, zeigt neue Renault Clio Facelift (2016) nun auch als erstes Modell eine zaghafte Evolution. Mit neuer Schürze und größeren Lufteinlässen schaut er ein bisschen entschlossener drein und grinst trotzdem ein wenig frecher. Mit einer neuen Lichtsignatur ist er auch bei Nacht besser zu erkennen und mit der neuen Option auf LED-Scheinwerfer sieht er nicht nur besser aus, sondern man sieht auch besser hinaus.

Neues Renault Clio Facelift (2016) im Video:



Erste Testfahrt im neuen Renault Clio Facelift (2016)

Das große Augenmerk haben die Entwickler auf den Innenraum des neuen Renault Clio Facelift (2016) gelegt. "Fast alles, was man sehen und fühlen kann, haben wir neu gemacht", sagt Projektleiter Fabien Orivel und rattert eine lange Liste vom Lenkrad über die Armaturentafel und die Türverkleidungen bis hin zu den Chromrahmen um die Instrumente herunter. Selbst den Handbremshebel und den Schaltknauf haben die Franzosen im neuen Renault Clio ausgetauscht, um das Wohlfühlambiente zu verbessern. Nicht nur das Platzangebot und manche Ausstattungsdetails erinnern damit an höhere Fahrzeugklassen. Auch das Ambiente zeugt davon, wie gerne der Kleine ein Großer wäre. An der Technik ändert sich dagegen nur wenig. Es gibt ein Update für die Online-Navigation sowie eine soundgewaltige Bose-Anlage und die einzige Hardware-Premiere ist ein neuer Spitzendiesel. Wem die 75 oder 90 PS des 1,5-Liter-Aggregats nicht genügen, der bekommt den Vierzylinder deshalb jetzt im neuen Renault Clio Facelift (2016) auch mit 110 PS. Überraschend leise und angenehm kultiviert, mobilisiert er bis zu 260 Newtonmeter und schwimmt entsprechend souverän im Verkehr mit: 11,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h und 194 km/h Höchstgeschwindigkeit.

Clio Facelift mit neuem Diesel-Aggregat