Auf der ersten Fahrt will der neue Opel Insignia (2017) seinen Führungsanspruch in der Mittelklasse beweisen. Doch zum echten Spitzenreiter vor BMW, Mercedes und VW fehlen der Limousine dann doch noch ein paar Komponenten. Der Fahrbericht!

Der neue Opel Insignia (2017) soll nach Wunsch seiner Macher sogar in einer Liga mit dem BMW 5er und der Mercedes E-Klasse spielen. Ob das klappen kann, klärt die erste Testfahrt!

Opels Marketing-Chef Albrecht Schäfer hängt die Latte bei der ersten Testfahrt mit dem neuen Opel Insignia (2017) ziemlich hoch: "Die zweite Generation unseres Flaggschiffs haben wir mit dem Anspruch auf die klare Führerschaft im Segment entwickelt und mit der Hoffnung, damit sogar ein paar Premiumhersteller zu ärgern." Diese Hoffnung fußt vor allem auf einem neuen Format. Denn im Zuge des Generationswechsels hat Opel den neuen Insignia auf eine neue Plattform gestellt und dabei ordentlich in die Länge gezogen. Der Radstand wächst vor allem zugunsten der Hinterbänkler um neun Zentimeter, sodass die Limousine nun 4,90 und der Kombi sogar 4,99 Meter messen und das Flaggschiff zumindest im Format tatsächlich in eine Liga mit BMW 5er oder Mercedes E-Klasse aufsteigt. Deshalb sitzt man im neuen Opel Insignia (2017) hinten besser als je zuvor und kann obendrein ein bisschen mehr einladen.

Neuer Opel Insignia (2017) im Video:

Erste Testfahrt im neuen Opel Insignia (2017)

Was noch für den neuen Opel Insignia (2017) spricht, ist sein schnittiges Design. Inspiriert von der seinerzeit als stilbildend gerühmten Monza-Studie aus dem Jahr 2014 hat Opel den Insignia sehr viel selbstbewusster gezeichnet, ihm einen entschlossenen Blick ins Blech geschnitten und sich eine fast coupéhafte Linie erlaubt, die ein bisschen an den Audi A7 oder zumindest an den VW CC erinnert. Aber der Wagen sieht nicht nur gut aus, er fährt auch so – selbst wenn der Beiname Grand Sport vielleicht ein wenig albern oder gar anmaßend ist. Erst recht, wenn man bedenkt, dass diesen Ehrentitel bei GM sonst nur eine sportliche Corvette-Variante trägt. Doch weil man sehr viel tiefer sitzt als früher, ist man endlich wieder im Zentrum des Geschehens. Und weil der neue Insignia trotz des größeren Formats bis zu 200 Kilo abgespeckt hat, tut er sich auf einer kurvigen Landstraße buchstäblich leichter. Erst recht mit einem gründlich überarbeiteten Fahrwerk, selbst wenn bei den schwächeren Motoren die adaptiven Dämpfer fehlen: Handlich, präzise und bisweilen fast ein bisschen zu stramm und sportlich fährt das Flaggschiff deshalb wie der geölte Blitz durchs hessische Hinterland und fühlt sich an, als wäre er kleiner statt größer geworden.

Neuheiten Opel Insignia (2017): Preis & Motor Neuer Benziner im Insignia

Weiterentwickelte Motoren im neuen Insignia

In Fahrt bringen den neuen Opel Insignia (2017) dabei zunächst Benziner mit 140 bis 260 PS und Diesel mit einem anfangs eher schmalen Leistungsband von 110 bis 170 PS, die man zumeist schon aus Astra & Co kennt. Dazu gibt es ein neues, sehr geschmeidiges Sechsgang-Getriebe, eine ebenfalls tadellose Automatik mit acht Gängen und für die stärkeren Versionen auch einen neuen Allradantrieb. Der verteilt die Kraft zwar deutlich schneller als früher, kann weiter vorausschauen und bietet nun auch die Möglichkeit zum Torque Vectoring, kann aber das Scharren der Vorderräder nicht ganz verhindern, wenn die 400 Newtonmeter des Top-Modells so richtig zupacken wollen. Überhaupt ist es nicht der größte Benziner, der bei der ersten Fahrt im neuen Opel Insignia den größten Eindruck macht. Der Zweiliter-Turbo ist ein solides Kraftpaket und erfüllt alle Erwartungen. Aber mehr eben auch nicht. Da ist der vom Astra weiterentwickelte 1,5-Liter ein ganz anderes Kaliber. Denn mit 165 PS und 250 Newtonmetern ist er so forsch und flott, dass man auf einer kurvigen Landstraße schnell ein zufriedenes Lachen auf dem Gesicht hat und den Agilitätsgewinn durch den Gewichtsverlust in jeder Kurve genießen kann. Schließlich muss hier jedes PS ein Kilo weniger schleppen als früher.

Insignia-Cockpit könnte mehr

So groß die Sprünge bei Format und Fahrgefühl des neuen Opel Insignias (2017) sind, so klein sind die Hüpfer im Innenraum. Trotzdem zeugt das Cockpit von ein bisschen mehr Liebe zum Detail und einem glücklicheren Händchen bei der Materialauswahl. Das erstmals bei Opel verfügbare Head-Up-Display wirkt zwar etwas grobschlächtig ins Armaturenbrett gefräst, kommt aber immerhin ohne die leidige Plastik-Klappe der Konkurrenz aus. Und natürlich wirkt der Arbeitsplatz des Fahrers mit der reduzierten Anzahl an Knöpfen und Schaltern etwas aufgeräumter als früher. Aber statt voll animierter Instrumente gibt es im neuen Insignia nur ein großes Mitteldisplay zwischen den analogen Zeigern. Die Touchscreens in der Mittelkonsole sind mit wahlweise sieben oder acht Zoll kleiner als in manch einem koreanischen Kompakten, von Sprach- oder Gestensteuerung ist keine Rede, das Lenkrad wirkt etwas überfrachtet und die Hebel dahinter mit schlichter Form und grober Typografie reichlich antiquiert. Den von Marketing-Chef Schäfer proklamierten Führungsanspruch erfüllt der Insignia damit jedenfalls nicht.

Fakten zum Opel Insignia im Video:

Zur Segmentführerschaft fehlen Komponenten