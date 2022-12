In den Niederlanden gibt es etwas weniger als 1000 Blitzer. Doch diese Zahl soll sich 2023 fast verdoppeln. Autofahrer:innen müssen sich also bald auf eine massive Aufrüstung in Sachen Verkehrs- und Geschwindigkeitsüberwachung gefasst machen. Wie die neueste Technik in Sachen Blitzer aussieht und welche Vorteile sie für die Überwachung bietet, zeigt das Video. Hinweis: Videos der AUTO ZEITUNG werden vom Facebook-Browser nicht unterstützt. Zum Abspielen bitte einen externen Browser wie Firefox oder Chrome nutzen.​ Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

