Nein, das sind nicht die Illustrationen eines besoffenen Autodesigners. Tatsächlich haben sich die Mitglieder der britischen Autoplattform Car Throttle den Spaß daraus gemacht, modernen Autos alte Charaktergesichter zu verpassen. Zum Beispiel: 7er-Golf mit 1er-Front!

Durch scharfe Crash-Normen sowie CO2-Bilanzen und gestiegene Motorleistungen mussten moderne Autos die Charakternasen ihrer Vorfahren ablegen. Scharfe Kanten wichen runden Linien, Kulleraugen wurden zu schlitzartigen Scheinwerfern und heutige Stoßstangen sind kratzempfindlicher als so manche CD. Da verwundert es nicht, dass modernen Autos – aller technischen Finesse zum Trotz – mangelnde Eigenständigkeit vorgeworfen wird. Was die Mitglieder der britischen Autoplattform Car Throttle auf die Idee brachte, moderne Karossen – wie etwa die des aktuellen VW Golf 7 GTI – mit der Front der Vorfahren zu vereinen. In diesem Falle ist es die Schnauze des VW Golf 1 GTI. Eine wirklich schräge Mischung, britischer Humor eben.

Neue Autos mit alter Front: Illustrationen