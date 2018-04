... gefallen lassen möchte, sollte sich folgende Vorgehensweise einprägen: Das ESC in den Sport-Modus, den Wählhebel für die Doppelkupplung auf S, den einen Fuß auf die Bremse und den anderen voll auf‘s Gas.

... sein mag als ein M2, aber ganz so verwegen und vergnüglich ist die neue RS 3 Limousine aber eben auch nicht. Stellt sich die Frage: einmal Spießer, immer Spießer? Wer sich diesen Vorwurf nicht ...

... Audi dem Fünfzylinder die Treue und entwickelt den 2,5 Liter großen Turbo tapfer weiter. Mit einem Sprintwert von 4,1 Sekunden auf Tempo 100 lässt die neue Audi RS 3 Limousine so manchen ...

Seit es bei Audi den A3 mit vier Türen gibt, haben kleine Limousinen ihr Spießerimage abgelegt. Und für Zweifler gibt es ab sofort die neue Audi RS 3 Limousine (2017) mit 400 PS. So verlief unsere erste Testfahrt!

Seit die neue Audi RS 3 LImousine (2017) zum Preis ab 54.600 Euro im Handel steht – und gegenüber dem RS 3 Sportback 1300 Euro Aufpreis kostet –, möchte sie das Spießerimage kleiner Limousinen im PS-Rausch vergessen lassen. Angetrieben werden die beiden RS-3-Geschwister von einem Motor, wie es ihn sonst nirgends mehr gibt. Denn als letzter Hersteller hält Audi dem Fünfzylinder die Treue und entwickelt den 2,5 Liter großen Turbo tapfer weiter. Weshalb das Triebwerk mit dem unnachahmlichen Klang jetzt noch einmal um fast zehn Prozent zulegt und in der neuen Audi RS 3 Limousine (2017) auf 400 PS und 480 Newtonmeter maximales Drehmoment kommt. Damit ist er 30 PS stärker als der M2 und sticht auch den kleinen AMG um 19 PS aus. Die Fahrleistungen sind entsprechend ambitioniert: Mit einem Sprintwert von 4,1 Sekunden auf Tempo 100 lässt die neue Audi RS 3 Limousine (2017) so manchen Porsche stehen und die 250 Spitze sind ein derart willkürliches Limit, dass Audi für einen kleinen Obolus noch einmal 30 Sachen drauf schlägt. Selbst bei 280 km/h muss die neue Audi RS 3 Limousine (2017) noch elektronisch begrenzt werden.

