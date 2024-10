Diese Motorradhelme für Damen schützen besonders gut

Schon längst begeistert das Motorradfahren nicht nur Männer sondern auch Frauen gleichermaßen. Dabei ist die Wahl des richtigen Helms für den nötigen Schutz entscheidend. Motorradhelme für Damen bieten nicht nur höchste Sicherheit, sondern auch Stil und Komfort. Welche sind besonders empfehlenswert?

Zunächst sei gesagt, dass der Markt vor allem Unisex-Motorradhelme hergibt. Diese sind meistens individuell anpassbar und in verschiedenen Farben sowie Größen verfügbar. Eine erste Empfehlung ist der Westt Integralhelm der Serie Storm X. Dieser ist mit einem klaren, antibeschlag-beschichteten Visier und integrierter Sonnenblende ausgestattet. Er verfügt über drei Belüftungspunkte, ein geringes Gewicht (1600 g) und bequeme, herausnehmbare 3D-Polster. Die Sicherheitsmerkmale umfassen eine ECE R22.05- und DOT-Zulassung, eine robuste ABS-Außenschale und stoßabsorbierenden EPS-Schaum. Der Helm ist in drei Farben und vier Größen erhältlich und sowohl für Frauen als auch Männer geeignet.



Unsere Top-Empfehlungen im Check

MTR S-5 Integralhelm

Der MTR S-5 Integralhelm bietet zuverlässigen Schutz für Herren und Damen. Aus Thermoplast gefertigt, verfügt er über ein klares Visier, Ratschenverschluss und ist kompatibel mit Kommunikationssystemen. Der Helm ist angenehm zu tragen, dank Komfort-Innenfutter und herausnehmbaren Wangenpolstern. Verstellbare Belüftungsoptionen sorgen für eine gute Luftzirkulation und sollen das Schwitzen reduzieren. Der Helm ist ECE 22.05 geprüft und für den Straßenverkehr zugelassen.



HJC Helmets Nc Motorradhelm Unisex

Das Helmgehäuse des Motorradhelms von HJC Helmets besteht aus Polycarbonat, was für eine robuste und langlebige Konstruktion sorgt. Der Helm verfügt zwar nicht über ein integriertes Sonnenvisier, allerdings ist das Visier zusätzlich mit einer beschlagfesten Pinlock-Beschichtung versehen. Diese soll die Sicht bei unterschiedlichen Witterungsbedingungen verbessern. Das kratzfeste Visier gewährleistet eine klare und ungetrübte Sicht über einen längeren Zeitraum.



Nat Hut Jet-Motorradhelm mit Sonnenblende

Der Jethelm von Nat Hut verfügt über ein kratzfestes Außenvisier und integriertes Sonnenvisier für Tag und Nacht. Der Jethelm ist gemäß der europäischen ECE R 22.05 Norm zertifiziert. Mit waschbarer Polsterung und zusätzlichen Belüftungspunkten soll er einen besonders hohen Komfort bieten. Die Schnellverschluss-Sicherheitsschnalle ermöglicht eine einfache Bedienung, auch mit Handschuhen. Geeignet für verschiedene Motorradarten, bietet der Helm eine aerodynamische Beschichtung aus ABS, EPS mit Multi-Density-Polsterung.

>> Weitere empfehlenswerte Jethelme im Vergleich



O'NEAL Motocross-Helm

Wer dagegen mehr auf dem Gelände unterwegs ist, sollte sich den Motocross-Helm von O'Neal einmal genauer ansehen. Dieser bietet eine Schale aus ABS für erhöhte Sicherheit. Die Passform des Helmes kann durch Innenfutter und Wangenpolster nachjustiert werden. Ein Helmbeutel ist im Lieferumfang enthalten.



protectWEAR Motorradhelm

Der Helm von Protectwear hat eine Schale aus Polycarbonat, ein kratzbeständiges transparentes Visier und einen sicheren Schnell-Klickverschluss. Er erfüllt die Norm ECE 22.05 und ist in vier verschiedenen Größen sowie fünf verschiedenen Farben erhältlich. Ein Helmbeutel ist zusätzlich im Lieferumfang enthalten.



BGMKE Modularer Bluetooth-Helm

Ein ganz besonderes Design hat der modulare Bluetooth-Helm von BGMKE, denn er verfügt über abnehmbare Katzenohren. Dank der Bluetooth-Konnektivität ermöglicht der Helm das Verbinden von Mobiltelefonen und Motorrad-Navigationsgeräten für Musik, Sprachnavigation und mehr. Hergestellt aus einer ABS-Schale mit verstärktem Verbundwerkstoff soll der Helm Komfort sowie ein aerodynamisches Design und vier Belüftungen bieten.



Ever TA Vintage-Motorradhelm mit offenem Gesicht und Sonnenblende

Ebenfalls empfehlenswert ist der Vintage-Motorradhelm von Ever TA. Der Helm besteht aus hochwertiger, leichter ABS-Schale und EPS-Pufferschicht, was ihn langlebig und zuverlässig machen soll. Das weiche Innenfutter bietet laut Hersteller atmungsaktiven Komfort, während die verstellbare Verschlussschnalle eine Anpassung an verschiedene Kopfgrößen ermöglicht. Dank seines geringen Gewichts ist der Helm leicht und einfach zu transportieren.



MTTKTTBD Klapphelm

Der Klapphelm verfügt über eine aerodynamische ABS-Abdeckung, EPS mit mehreren Dichten und einen verstärkten Kinnriemen mit Schnalle. Zudem bietet er ein belüftetes System mit einstellbarem Luftstrom, einen Anti-Scratch-Visor und integriertes Sonnen-Visor. Das Helm-Futter und die Pads sind vollständig abnehmbar und waschbar und der Helm bietet zusätzlich Platz für eine Bluetooth-Gegensprechanlage. Diese ist allerdings nicht im Lieferumfang enthalten. Der Helm ist gemäß den Sicherheitsstandards ECE 22.05 und DOT zugelassen.



Weiteres Motorrad-Zubehör

Wer sicher auf dem Bike unterwegs sein möchte, sollte sich neben einem guten Motorradhelm auch weiteres Zubehör zulegen. Empfehlenswert sind unter anderem die richtigen Handschuhe, Nierengurte oder Stiefel. Auch eine komplette Motorrad-Montur verspricht ein deutlich höhreres Sicherheits-Level.



Welche Unterschiede gibt es zwischen Damen- und Unisex-Motorradhelmen?

Damen- und Unisex-Motorradhelme können in einigen Aspekten Unterschiede aufweisen. Damenmotorradhelme sind oft speziell auf die Form des weiblichen Kopfes zugeschnitten. Sie berücksichtigen möglicherweise kleinere Kopfgrößen und eine andere Form im Bereich der Wangen und des Kinns. Zudem sind einige Damenmotorradhelme leichter und kompakter gestaltet, um den Komfort für Frauen zu erhöhen. Trotz dieser Unterschiede ist es wichtig zu beachten, dass viele Motorradhelme als Unisex-Modelle konzipiert sind und von beiden Geschlechtern getragen werden können.

>> Worauf sollte man bei einem Motorradhelm-Kauf noch achten?

Wie wählt man die richtige Größe für einen Damenmotorradhelm aus?

Die korrekte Größenauswahl für einen Damenmotorradhelm ist entscheidend für Sicherheit und Komfort. Man sollte mit der Messung des Kopfumfangs über den Augenbrauen beginnen. Dazu kann man dann die Größentabelle des Herstellers hinzuziehen, um die passende Größe zu ermitteln. Beim Anprobieren sollte der Helm fest sitzen, die Wangenpolster sollten ebenso anliegen, ohne zu drücken. Der Kinnriemen sollte eng, aber nicht unbequem sitzen. Es empfiehlt sich, verschiedene Modelle anzuprobieren. Zudem kann man auch Fachpersonal zu Rate ziehen, um die ideale Passform zu finden.

Vergleich Rennhelme Sicherheit auf der Rennmaschine

Welche Sicherheitsstandards sollten bei Motorradhelmen beachtet werden?

Bei der Auswahl eines Motorradhelms sollte man bestimmte Sicherheitsstandards beachten. In Europa sollte der Helm beispielsweise dem ECE 22.05-Standard entsprechen, der verschiedene Sicherheitsaspekte wie Stoßdämpfung und Kinnriemen abdeckt. Es ist wichtig sicherzustellen, dass der gewählte Helm den jeweiligen regionalen Sicherheitsanforderungen entspricht, um einen effektiven Schutz zu gewährleisten.