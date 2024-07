Hier ist Nachsicht angebracht

Wer kennt das nicht? Man steckt im Stau fest, die Blechlawine kommt einfach nicht voran. Und dann drängelt sich so ein vermeintlich unverschämter Motorradfahrer einfach zwischen den Reihen hindurch. Viele Autofahrende regt das auf, sie empfinden das Durchfahren des Staus als unfair. Motorrad-Fans werben deshalb um Verständnis und erklären, was dauerhaftes Stehen im Sommer mit dem Körper – gerade unter dem dicken Schutzanzug und auf dem durch Motorwärme erhitzten Bike – anstellt. Trotz dieser Gründe bleibt aber festzuhalten, dass das Überholen im Stau eine Ordnungswidrigkeit ist und mit Bußgeldern und Punkten bestraft werden kann. Was die wesentlichen Argumente von Motorradfahrer:innen ist, sich durch den Stau hindurchzuschlängeln, fasst die AUTO ZEITUNG zum wechselseitigen Verständnis im Video zusammen!

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Video Motorrad im Stau: Video Mit Motorrad im Stau überholen?

!--endfragment-->!--startfragment-->

Auch interessant:

Hinweis: Videos der AUTO ZEITUNG werden vom Facebook-Browser nicht unterstützt. Zum Abspielen bitte einen externen Browser wie Firefox oder Chrome nutzen.