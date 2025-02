Der Nürburgring hat sein Sicherheitskonzept für die Saison 2025 überarbeitet. Demnach dürfen Motorrad- und Autofahrende künftig während den Touristenfahrten (Hier gibts alle aktuellen Infos, Preise und Regeln) nicht mehr gleichzeitig auf der Nordschleife unterwegs sein, was den Ausschluss der Zweiräder zur Folge hat. Das Motorrad-Verbot geht aus einer Analyse der Sicherheitslage hervor. "Durch die unterschiedlichen Fahrdynamiken kann es zu Missverständnissen zwischen Zwei- und Vierrädern kommen. In diesem Fall sind Motorradfahrer besonders gefährdet, da sie im Gegensatz zu Autofahrern keine Knautschzone haben. Deshalb haben wir uns dazu entschieden, Autos und Motorradfahrer in Zukunft strikt zu trennen und das Angebot für die Biker neu zu strukturieren, damit sie das Nürburgring-Erlebnis so sicher wie möglich genießen können", erklärt Nürburgring-Geschäftsführer Ingo Böder.

Touristenfahrten am Nürburgring für Motorräder deutlich eingeschränkt

Die Nordschleife-Touristenfahrten bleiben folglich für Zweiräder geschlossen. Im Rahmen von (geführten) Trackdays und Fahrertrainings bietet sich aber dennoch die Möglichkeit, die "Grüne Hölle" auf dem Motorrad zu erleben. Gänzlich ausgeschlossen sind die Zweiräder am Nürburgring allerdings nicht: Auf der Grand-Prix-Strecke dürfen sie auch weiterhin am Touristenfahrten-Geschehen teilnehmen – in Form von exklusiven Stints (Zeitslots), die vom Veranstalter dem tagesaktuellen Zweirad-Aufkommen entsprechend flexibel eingeplant werden können.

Bereits erworbene Saisonkarten und bestehendes, persönliches Guthaben können sich Motorradfahrende nach Angaben des Nürburgrings erstatten lassen.