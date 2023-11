Motorrad-Sturmhauben sind nicht nur ein modisches Accessoire, sondern erfüllen auch einen wichtigen Zweck für jede:n Motorradfahrer:in. Denn diese vielseitigen Gesichtsbedeckungen bieten nicht nur Schutz vor den Elementen, sondern auch Komfort und Sicherheit während der Fahrt. Unsere Produkt-Empfehlungen im Check.

Unsere erste Empfehlung für Motorrad-Sturmhauben ist die Wind Warrior Facemask von Scott. Diese winddichte Sturmhaube isoliert dank dem witterungsbeständigen Material, soll Feuchtigkeit nach außen transportieren und ist außerdem dehnbar. Somit soll die Sturmhaube ein wirksames Gegenmittel gegen kalten Fahrtwind auf dem Motorrad sein. Sie ist in den gängigen Größen S, M und L verfügbar.



Motorrad-Sturmhauben – Unsere Empfehlungen im Vergleich

ROCKBROS Winter Sturmhaube für das Motorrad

Die Sturmhaube der Marke Rockbros besteht aus Fleece, um Gesicht und Halsregion bei der Fahrt vor kaltem Wetter zu schützen. Das halsverlängernde Design soll dabei das Eindringen von kaltem Wind verhindern. Um die Luftzirkulation zu erhöhen und die Kondensation an der Brille zu reduzieren, gibt es ein atmungsaktives und dehnbares Netz am Nasen- und Mundbreich. Die Sturmhaube ist in einer Einheitsgröße verfügbar.



Büse Sturmhaube aus Seide

Diese Sturmhaube des Herstellers Büse ist ein zusätzlicher Wärmeschutz für Kopf, Gesicht und Hals. Außerdem rutscht der Helm leichter über den Kopf und knickt die Ohren nicht um. Die Haare und Kopfhaut werden geschont und die Windgeräusche sollen durch die Sturmhaube deutlich verringert werden. Gibt es ebenfalls in einer einheitlichen Größe.



Büse Sturmhaube + Nierenwärmer

Im praktischen Doppelpack zusammen mit einem Nierenwärmer bietet die Marke Büse auch eine Sturmhaube in sieben verschiedenen Größen. Der Nierengurt Stream soll zusätzlich warm halten und auch nach langem Einsatz seine Ursprungsform behalten. Der Materialmix ist dafür entwickelt, dass man nicht zu schwitzen beginnt. Die Sturmhaube bietet ein großes Sichtfeld und besteht aus 100 Prozent Polyester.



ALPINESTARS Sturmhaube

Besonders gut für den Winter soll die Motorrad-Sturmhaube von Alpinestars geeignet sein. Aus elastischer Mikrofaser kommt die gut verarbeitete Sturmhaube auch mit kalten Temperaturen zurecht. Zudem ist sie wasserdicht. Die Alpinestars-Sturmhaube gibt es in einer Einheitsgröße.



Held Coolmax Sturmhaube

Bei besonders kalten Temperaturen verspricht auch die Coolmax Sturmhaube der Marke Held zuverlässigen Schutz. Die Held Sturmhaube bietet eine großzügige Abdeckung von Schulter und Brust und ist in den gängigen Größen S, M und L verfügbar. Das Gore-Windstopper-Material soll winddicht und atmungsaktiv sein.



Held Hals/Gesichtswärmer

Wer keine Lust auf eine komplette Sturmhaube über dem Kopf hat, kann auch auf einen Halswärmer zurückgreifen. Wir empfehlen hierzu den Hals/Gesichtswärmer des Herstellers Held. Dieser besteht aus Neopren und verfügt ebenfalls über das Gore-Windstopper-Material, das besonders gut vor Windzügen schützen soll. Ist in den Größen S, M, L und XL erhältlich.



Buff Ecostretch Balaclava

Einen Rundumschutz für Fahrten auf dem Motorrad oder Fahrrad verspricht die Sturmhaube der bekannten Marke Buff. Diese bietet einen vollständigen Schutz für den Kopf- und Halsbereich und einen hohen Tragekomfort durch den sogenannten 4-Wege-Stretch. Die Buff Sturmhaube besteht aus Recyclingfaser und bietet auch einen zusätzlichen UV-Schutz.



GORE WEAR Sturmhaube

Diese klassische Sturmhaube ist aus weichem und atmungsaktivem Gore Windstopper Material gefertigt und soll somit bei schlechtem Wetter den Kopf vor Kälte schützen. Die verarbeiteten Flachnähte verringern darüber hinaus laut Hersteller Druckstellen und Reibung. Zusätzlich ist die Sturmhaube winddicht, wasserabweisend und atmungsaktiv.



Warum sollte man auf dem Motorrad eine Sturmhaube tragen?

Eine Motorrad-Sturmhaube bietet mehr als nur einen coolen Look – sie spielt eine entscheidende Rolle für das Fahrerlebnis auf dem Motorrad aus mehreren Gründen. Zum einen schützt sie das Gesicht vor den Elementen. Egal, ob es sich um eisigen Wind, Staub oder Insekten handelt, die Sturmhaube bildet eine Barriere und sorgt für ein angenehmeres Fahrerlebnis. Zweitens hilft sie, die Haut vor Sonneneinstrahlung zu schützen, insbesondere auf langen Fahrten. Und selbstverständlich kann eine Sturmhaube auch dabei helfen, Kälte zu isolieren, besonders in den kälteren Jahreszeiten. Sie hält den Wind ab und sorgt für zusätzliche Wärme.

Beeinträchtigt eine Sturmhaube die Sicht beim Fahren?

Normalerweise nicht. Die meisten Motorrad-Sturmhauben sind so konzipiert, dass sie die Sicht nicht beeinträchtigen. Sie bestehen aus dünnen, elastischen Materialien, die eng am Gesicht anliegen und somit eine klare Sicht ermöglichen. Ein gut sitzende Sturmhaube sollte so gestaltet sein, dass sie eng um die Augenpartie liegt, ohne dabei die Bewegungsfreiheit oder Sicht einzuschränken.

Es ist jedoch wichtig, stets sicherzustellen, dass die Sturmhaube richtig positioniert ist und nicht unbequem an den Augen reibt.

Wie pflegt man eine Motorrad-Sturmhaube am besten?

Die richtige Pflege der Motorrad-Sturmhaube kann zu ihrer Langlebigkeit und Leistung beitragen. Da Sturmhauben oft Schweiß, Öl und Schmutz ausgesetzt sind, ist es wichtig, sie regelmäßig zu waschen. Dabei sollte man allerdings unbedingt die Pflegehinweise des Herstellers beachten. Eine Handwäsche mit milder Waschseife und lauwarmem Wasser ist ebenfalls zu empfehlen, um Beschädigungen zu vermeiden. Zudem sollte die Sturmmhaube am besten an einem trockenen und sauberen Ort gelagert werden.