Fast jeder kennt sie: Die runden, gelben Warnschilder mit Panzersymbolen und einem myteriösen Code aus Zahlen und Pfeilen. Die Rede ist von Panzerschildern, die offiziell MLC-Schilder heißen. Sie finden sich vor allem im Westen Deutschlands, da sie ein Produkt aus dem Kalten Krieg sind. In Ostdeutschland hingegen wurden sie nie angebracht. Was die Panzerschilder bedeuten, erklären wir im Video.

Video Verkehrszeichen der Zukunft: Video Verkehrsschilder in der Zukunft