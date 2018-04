Die Japaner schicken ihren Mitsubishi L200 (2015) in die fünfte Generation und bieten den Pickup Truck gleich in zwei möglichen Varianten an. Das Arbeiterfahrzeug bringt einen permanenten Allradantrieb und eine neue Motorisierung mit. Wir haben alle Informationen zu Preis und Motor.

Der Pickup Truck Mitsubishi L200 (2015) ist inzwischen in der fünften Generation auf dem Markt und in zwei unterschiedlichen Karosserie-Varianten Club Cab und Doppelkabine erhältich. Als Club Cab zeichnen den L200 vor allem durch gegenläufig öffnende Fondtüren aus, die den Passagieren einen angenehmen Zugang zur zweiten Sitzreihe ermöglichen. Ein wesentliches Erkennungsmerkmal ist die robuste Karosseriestruktur aus hochfesten Stählen und verstärktem Fahrgestellrahmen, wodurch der L200 eine bessere Dauerhaltbarkeit erreichen soll. Damit Gelände-Truck auch als richtiges Last-Tier eingesetzt werden kann, bringt der Pickup ein permanentes Allradsystem mit Geländeunterstützung mit. Kunden können zwischen zwei Dieselvarianten wählen. Als Antriebsquelle steht entweder ein 2,4-Liter-Motor mit einer Leistung von 154 PS und einem maximalen Drehmoment von 380 Newtonmetern oder mit 181 PS und einem Drehmoment von 430 Newtonmetern zur Verfügung. Beide Motoren sind in Vollaluminium-Bauweise konstruiert und an ein neues Sechsgang-Schaltgetriebe mit Start- und Stopp-Automatik gekoppelt. Optional kann der stärkere Leistungsantrieb des Mitsubishi L200 (2015) auch mit einer Fünfstufenautomatik mit "Sport"-Modus kombiniert werden. Reichlich Platz für Transportgut bieten Doppelkabine mit 1,52 Meter Ladefläche und das Club Cab mit 1,85 Meter Länge bestimmt, je nach Ausstattung können zwischen 935 und 960 Kilogramm Reserven zugeladen werden. Der Preis für das Einstiegsmodell startet bei 26.290 Euro.

Der Mitsubishi L200 (2015) im Video:

Preis Mitsubishi L200 (2015) ab 26.290 Euro