2024 soll das Produkt in Serie gehen.

Mit dem Michelin Uptis lässt der Reifenhersteller die Luft aus den Pneus. Was zunächst wie ein Scherz klingt, ist eine kleine Revolution. Einen Preis gibt es zwar noch nicht, aber einen anvisierten Termin zur Serienfertigung. So funktioniert die Technik!

Der Michelin Uptis ist der Prototyp eines neuen Reifens, der komplett ohne Luft auskommt. Möglich machen das flexible Lamellen, die fest mit der Felge verbunden sind. Die Lamellen bestehen aus Gummi, Polyesterharz und Kohlefaser und sollen über schwingungsdämpfende Eigenschaften verfügen, die Schlaglöcher und andere Erschütterungen geschmeidig abfedern. Die Lauffläche des Upits entspricht der eines konventionellen Reifens, soll sich aber nach verstärkter Abnutzung unkompliziert austauschen lassen. Da der neue Reifen völlig ohne Luft auskommt, sollen Plattfüße, Bordsteinschäden an den Flanken oder der Reifenkarkasse der Vergangenheit angehören. Darüber hinaus soll der Michelin Uptis bei gleicher Leistungsfähigkeit deutlich langlebiger sein als ein klassischer Autoreifen. Somit käme der neue Reifen nicht nur der Sicherheit, sondern auch der Umwelt zugute. Mehr zum Thema: So testet die AUTO ZEITUNG Reifen

Der Michelin Uptis im Video:

