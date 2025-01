Mit einer spektakulären Installation zur Weltpremiere der neuen Mercedes-Benz G-Klasse zieht der Stuttgarter Automobilhersteller auf der Detroit Auto Show 2018 (13. bis 28. Januar) alle Blicke auf sich. Seit dem 11. Januar schmückt eine in Kunstharz gegossene 1979er G-Klasse den Eingang zur Cobo Hall, der Ausstellungshalle der NAIAS (North American International Auto Show). Die Inszenierung stellt die Zeitlosigkeit der Offroad-Legende dar und bedient sich ganz bewusst an dem Sinnbild in Bernstein konservierter Insekten.

Um für die neue Mercedes-Benz G-Klasse, die am 14. Januar erstmals auf der Detroit Auto Show 2018 (13. bis 28. Januar) enthüllt wird, zu werben, hat sich der Autobauer etwas ganz Besonderes ausgedacht. Mit einer riesigen, in bernsteinfarbenen Kunstharz gegossener ersten Generation der G-Klasse (1979) möchten die Sindelfinger auf sich aufmerksam machen. Der Kunstharz-Kubus wiegt ganze 44,4 Tonnen und befindet sich direkt in der Eingangshalle der NAIAS. Der gigantische Würfel ist 5,50 Meter lang, 2,55 Meter breit und 3,10 Meter hoch. Für die Fertigung des Kubus' hat das Projektteam 90 Tage lang gearbeitet. Das Projekt soll die Besucher an in Bernstein konservierte Insekten erinnern, denn laut Mercedes wird so sinnbildlich das Erbgut der ersten Generation der G-Klasse bewahrt und von Generation zu Generation übertragen. Daher stecken auch die charakteristischen Eigenschaften des Ur-Modells in der neuen Mercedes-Benz G-Klasse (2018), ein ikonisches Design, unverwüstliche Überlegenheit im Gelände und außergewöhnlicher Fahrkomfort auf der Straße. Dr. Gunnar Güthenke, Leiter Produktbereich Geländewagen bei Mercedes-Benz, erklärt, dass der Bernstein-Kubus die Einzigartigkeit der langlebigsten Baureihe des Herstellers auf den Punkt bringe.

Mercedes G-Klasse in Bernstein – Stronger Than Time: Video

Mercedes G-Klasse: Ur-G auf Detroit Auto Show 2018