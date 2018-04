Mit dem Mercedes E-Klasse Coupé (2017) startet Mercedes die lustvolle Seite der E-Klasse. Während Limousine, T-Modell und All-Terrain vor allem gut für das Geschäft waren, will das Coupé den Sinnen schmeicheln. Alle Infos und Preise.

Das neue Mercedes E-Klasse Coupé (2017) steht ab sofort zu Preisen ab 49.052 Euro im Handel und soll nach Limousine, T-Modell und All-Terrain endlich den Genuss in den Vordergrund rücken. Denn als eleganter Zweitürer mit den deutlich lustvolleren Formen und stattlicherem Format wird aus der Business-Limousine ein Beau, der vor allem die Schöngeister adressiert. Selbst der scheidende Entwicklungsvorstand Thomas Weber gerät da ins Schwärmen: "Mit seiner klaren, ästhetischen Form spricht unser neues E-Klasse Coupé Kopf und Herz gleichermaßen an. Es verbindet modernen Luxus, agile Sportlichkeit und Technik auf hohem Niveau zu einer automobilen Persönlichkeit mit Esprit, die exklusiven, kultivierten Fahrspaß bietet." Dafür hat Designchef Gorden Wagener tief in die Trickkiste der Verführung gegriffen und aus dem Pummel der letzten Generation einen echten Blickfang gemacht: In Radstand und Länge mehr als zehn Zentimeter gestreckt und obendrein sieben Zentimeter breiter, steht das Mercedes E-Klasse Coupé (2017) satt auf der Straße, reckt eine lange Haube mit markanten Powerdomes in den Wind und zeigt den Unterlegenen im Überholduell eine Kehrseite, die so provozierend ist wie ein ausgestreckter Mittelfinger. So frech hat man die sonst so brave E-Klasse selten gesehen.

Neues Mercedes E-Klasse Coupé im Video:

Preise des Mercedes E-Klasse Coupés (2017)

Auch innen legt das Mercedes E-Klasse Coupé (2017) sein nüchternes Geschäftsgebaren zumindest teilweise ab. Es bleibt beim riesigen Cinemascope-Cockpit mit den beiden großen Bildschirmen unter einer gemeinsamen Blende und dem Lenkrad mit den faszinierenden Blackberry-Tasten. Die allermeisten Schalter und Bedienelemente auf dem riesigen Mitteltunnel sind ebenfalls bekannt. Doch die Luftausströmer wirken deutlich verspielter und die Sitze haben einen etwas sportlicheren Schnitt. Und statt der Bank der Limousine gibt es im Fond des neuen Mercedes E-Klasse Coupé (2017) zwei einzelne Schalen, die freilich trotzdem weniger Platz bieten und erst nach einer kleinen Kletterpartie zu erreichen sind. Zum Start gibt es das Coupé zunächst mit als E220d mit dem 194 PS starken 2,0-Liter-Diesel, als E200 mit 184 PS, als E300 mit 245 PS sowie als E400 4Matic mit 333 PS und dem vorerst einzigen V6-Motor. Schon damit schafft die langsamste E-Klasse 240 km/h und kann beweisen, ob sie wirklich das dynamischere Auto ist. Doch genug ist schließlich nie genug und deshalb plant Mercedes nicht nur einen neuen E500, sondern schickt natürlich auch einen E43 und einen E63 von AMG ins Rennen.

E-Klasse Coupé mit längerem Radstand

Die Limousine für die Firma, das T-Modell für die Familie, der All Terrain für die Freizeit, der AMG für den Fun und jetzt auch noch das Mercedes E-Klasse Coupé (2017) für Schöngeister - noch nie war die Bandbreite in der Baureihe größer. Und damit sind die Schwaben noch nicht einmal durch. Denn es dauert nur noch ein paar Monate, dann wird die E-Klasse auch noch zum Traumwagen für Freisinnige und kommt als Cabrio.

