Ausgerechnet mit dem neuen CLA (hier alle Details, Varianten und Bilder – auch zum Shooting Brake) will Mer­cedes eine Wette auf die Zukunft der Mar­ke platzieren – moderner und klüger geht es derzeit nirgends im Modellprogramm zu. Er soll die Marke als Business-Case nach unten hin absichern. Überspitzt lässt sich aktuell sagen: Wenn der CLA zum Erfolg wird, hat Mercedes eine Zukunft. Und genau das scheint zu gelingen – die mittlerwei­le eingehenden Vorbestellungen sorgen in Stutt­gart für erleichtertes Durchatmen. Und damit das so bleibt, legt man direkt mit dem Mercedes CLA Shooting Brake nach. Als erstes vollelektrisches Kombi-Modell der Marke gleicht er bis zur B-Säule dem CLA Coupé, ab hier verläuft die Dach­linie in der typischen, vom Vorgänger bekannten Proportion.

Ein durchgehendes, fest eingebautes Panoramaglasdach erstreckt sich hier zwischen Windschutzscheibe und Heck und soll den an­gewachsenen Innenraum zusätzlich großzügiger wirken lassen. Eine Infrarot-reflektierende Be­schichtung auf dem wärmeisolierenden Ver­bundglas sowie eine nur 200 nm (Nanometer) dünne Innenschicht reduzieren die Aufheizung des In­nenraums wirkungsvoll. Optional gibt es eine so genannte "Sky Control"-Technologie, bei der sich die Transparenz des Dachs segmentweise in nur zehn bis 20 ms verändern lässt – von durchsichtig bis blickdicht. Neu ist auch die Ver­bindung mit der Ambientebeleuchtung: 158 leuchtende Objekte im Glas des Panoramadachs erzeugen einen stimmungsvollen Sternenhimmel in der gewählten Lichtfarbe.

Der Mercedes CLA (2025) im Video:

Mercedes CLA Shooting Brake: Sportliche Dynamik, eiliges Laden, luxuriöse Reichweite

Im Cockpit feiert ein neues Multifunktionslenkrad ohne die bisherigen Touchflächen Premiere, die durch haptische Tasten ersetzt wurden. Eingefleischte Digitalfans dürften sich vor allem auf das neue, mäch­tige MB.OS freuen. Im Vergleich zum Vorgänger bietet der neue Mercedes CLA Shooting Brake nicht mehr Platz, der Kofferraum fasst 455 bis 1290 l, für zusätzlichen Stau­raum sorgt allerdings ein 101-l-Frunk unter der Fronthaube. Auf der serienmäßigen Dach­reling darf Sportgerät mit bis zu 75 kg Traglast transportiert werden, eine Anhängerkupplung mit bis zu 1800 kg Anhängelast (gebremst) ist optional verfügbar.

Zum Marktstart des CLA Shooting Brake erscheinen zwei Varianten: Der CLA 250+ EQ Shooting Brake mit 200 kW (272 PS) Leis­tung und einer WLTP-Reichweite von bis zu 761 km sowie einem Verbrauch von 12,7 bis 15,2 kWh auf 100 km sowie der stärkere CLA 350 EQ 4Matic Shoo­ting Brake mit 260 kW (354 PS) Leistung, Allradantrieb und einer Reichweite von bis zu 730 km. Beide Modelle verfügen über eine 85-kWh-Lithium-Ionen-Batterie, und dank der 800-V-Architek­tur sind extrem kurze Ladezeiten möglich: In nur zehn Minuten lässt sich eine Reichweite von rund 300 km nachladen.

Die für das CLA Coupé bereits vorgestellten elek­trifizierten Verbrenner sollen es zu einem späte­ren Zeitpunkt auch in den Shooting Brake schaf­fen (hier alles zum neuen CLA-Verbrenner-Antriebsstrang). Doch für Innovations- und Leistungsfans dürften die ebenso praxistauglichen wie leis­tungsstarken Elektromodelle erste Wahl sein: Der CLA 250+ EQ soll in nur 6,8 s aus dem Stand auf 100 km/h sprinten und der CLA 350 sogar in nur 5,0 s. Beide sind 210 km/h schnell.