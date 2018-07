Den Mercedes CLA Shooting Brake gibt es ab März 2015 als extraheißes AMG-Modell: 360 PS machen den Schönling zum Power-Kombi. Das ist sein Preis!

Wie beim Mercedes CLA 45 AMG Shooting Brake (2015) zum Preis ab 57.268,75 Euro gehört die Kombination von unbändiger Power und hohem Alltagsnutzenseit jeher zu den Domänen von Mercedes-Haustuner AMG. Im Frühjahr 2015 ergänzen die Schwaben ihr Programm um einen vierten Power-Kombi: An die Seite der bereits angebotenen Praktiker tritt der Mercedes CLA 45 AMG Shooting Brake mit bis zu 1354 Liter Ladevolumen. Die Technik des jüngsten AMG-Modells ist bereits von CLA 45 AMG und A 45 AMG bekannt: Ein 360 PS starker Turbo-Vierzylinder schickt seine Kraft an alle vier Räder des Kompaktsportlers, 450 Newtonmeter Drehmoment sorgen in jeder Lebenslage für kräftigen Punch. Mehr zum Thema: Das kostet der Mercedes CLA 45 AMG

