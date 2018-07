Der neue Mercedes CLA 45 AMG (2013) auf erster Testfahrt! Die Kompakt-Limousine zeigt mit 360 PS und Allradantrieb viel Sportsgeist.

Mit dem neuen mercedes CLA 45 AMG (2013) definiert Mercedes in der wiederbelebten Klasse der kompakten Limousinen zurzeit das Maß der Dinge. Allerdings nicht unbedingt in Sachen innerer Größe, sondern in Sachen Performance. Satte 180 PS Literleistung sprechen eine klare Sprache: AMG macht keine halben Sachen. Ausgesprochen gierig arbeitet sich der aufgeladene, in Handarbeit montierte Vierzylinder mit seinen 360 PS durch jede Drehzahlregion. Hohe Drehzahlen benötigt er allerdings nicht, um in Fahrt zu kommen. Die unglaublich fülligen 450 Nm zwischen 2250 und 5000 Umdrehungen wirken wie ein vorgespanntes Katapult, jederzeit zum Angriff bereit. Der permanente, hecklastig ausgelegte Allradantrieb sorgt dabei für optimale Traktion. Jeder noch so kleine Tritt aufs Gaspedal beantwortet der neue Mercedes CLA 45 AMG (2013) mit bissigem Vortrieb. Jeder Schaltvorgang, egal, ob hoch oder runter, entfacht ein dramatisch zorniges Grollen in der optionalen Performance Abgasanlage (595 Euro) – die wohl derzeit bestarrangierte Vierzylinder-Arie. Mehr zum Thema: Das kostet der Mercedes CLA 45 AMG (2013)

Erste Testfahrt im neuen Mercedes CLA 45 AMG (2013)

Mit dem willigen, zielgenauen Einlenkverhalten, der gefühlvollen, aber keineswegs hektischen Lenkung und dem narrensicheren, extrem neutralen Fahrverhalten im Grenzbereich kommt schnell der Wunsch nach noch mehr Leistungsreserven auf. Den Wunsch nach einer optimalen Sitzposition hat der neue Mercedes CLA 45 AMG (2013) mit den selbst entwickelten Performance- Sitzen (2142 Euro) bereits erfüllt – auch die dürften das neue Maß der Dinge sein.

TECHNIK ¹ Mercedes CLA 45 AMG Motor 4-Zylinder, 4-Ventiler, Direkteinspritzung, Turbo Hubraum 1991 cm³ Leistung 265 kW/360 PS bei 6000/min Max. Drehmoment 450 Nm bei 2250–5000/min Getriebe 7-Gang, Doppelkupplung Antrieb Allrad, permanent L /B /H 4691/ 1777/ 1416 mm Radstand 2699 mm Leergewicht 1510 kg Kofferraum 470 l FAHRLEISTUNG /

VERBRAUCH 0-100 km/h 4,6 s Höchstgeschwindigkeit¹ 250 (270)² km/h EU-Verbrauch¹ 6,9 l SP/100 km CO2-Ausstoß¹ 161 g/km KOSTEN Grundpreis 56.079 Euro

¹ Werksangaben ² nur in Verb. mit AMG Drivers Package (2261 Euro)