Mit Allradantrieb und 360 PS präsentiert Mercedes den CLA 45 AMG (2013) zum Preis ab 56.078 Euro. Das viertürige Coupé mit Vierzylinder-Power tritt selbstbewusst auf. So stark ist der Motor!

Der Mercedes CLA 45 AMG (2013) ist zum Preis ab 56.078 Euro das weitgehend identische Schwestermodell der A-Klasse. Die Premiere fand auf der New York Auto Show statt, was auch als Hinweis auf den erwarteten Hauptmarkt verstanden werden darf: Kompakte Limousinen, gerne auch mit etwas mehr Leistung, erfreuen sich in den USA einiger Beliebtheit. Während der Mercedes CLA in seiner zivilen Form neue Käuferschichten erschließen soll und in den USA als Einstieg in die Welt von Mercedes-Benz fungiert, wollen die Schwaben mit dem Mercedes CLA 45 AMG (2013) der optischen Dynamik-Ankündigung des viertürigen Coupés überzeugende Taten folgen lassen. Herzstück ist dabei natürlich der Motor, der bereits aus der schärfsten A-Klasse bekannt ist. Aus zwei Litern Hubraum schöpft der aufwendig modifizierte Vierzylinder satte 360 PS, was ihn zum Weltrekordhalter macht: Kein anderer in Großserie gebauter Vierzylinder-Motor bietet eine bessere Literleistung als die von AMG realisierten 181 PS je Liter Hubraum. Mehr zum Thema: Das kostet das Mercedes CLA Facelift

Preis: Mercedes CLA 45 AMG (2013) ab 56.078 Euro