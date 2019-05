GZUZ muss seinen Mercedes CL 500 echt mögen. Alle paar Monate wird der Benz neu foliert, aktuell rollt er in silber durch die Straßen. Wie sonst sollte man auch erklären, dass der Hamburger Rapper dem 308-PS-Benz sogar eigenen Song gewidmet hat, wenn nicht mit der Liebe zu seinem Auto? In dem Stück erzählt der stolze Besitzer seinen Zuhörern mit großen Worten von den vielen Dingen, die man so alles in und mit dem Benz machen kann. Aber hört selbst ...

