Auf der New York Auto Show 2019 stellt Britta Seeger, die Vertriebs- und Marketingchefin von Mercedes, die Vorzüge des neuen Mercedes GLS vor. Im Interview mit der AUTO ZEITUNG erklärt sie die Entwicklungsschwerpunkte des Oberklasse-SUV. Des Weiteren gibt sie einen Überblick über die Neuerungen des Mercedes GLC Coupé Facelift und verrät, was sich hinter dem Kürzel “Mercedes EQC Edition 1886“ verbirgt. Das gesamte Interview mit Britta Seeger im Video! Mehr zum Thema: Die Auto-Highlights aus New York

