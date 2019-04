Im Gespräch mit der AUTO ZEITUNG stellt Tobias Moers, Geschäftsführer von Mercedes-AMG, den neuen Mercedes-AMG CLA 35 vor. Zudem präsentiert der AMG-Chef die Neuerungen des Mercedes-AMG GLC 63 S 4Matic+, der ebenfalls auf der New York Auto Show 2019 debütiert. Das ganze Interview mit Tobias Moers zeigt das Video! Mehr zum Thema: Die Auto-Highlights auf der New York Auto Show 2019

