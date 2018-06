Tuning in den 80ern hat ein paar interessante Blüten hervorgebracht, so wie diesen Mercedes-Benz 560 SEC im Breitbau-Bodykit von Kult-Tuner Koenig. Wenn ein solches Auto dann im Internet zum Verkauf steht, schnellen die Preise schnell in die Höhe. Kein Wunder, denn das 80er-Coupé mit 300 PS wirkt heute vergleichsweise exotisch.

News BMW 325i Cabrio: 80er-Jahre-Tuning 325er Cabrio im Vokuhila-Style