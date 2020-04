... umso mehr. Im Innenraum herrscht Perfektion und Eleganz in nahezu jedem Detail. Selbst die Belüftungsöffnungen sind sind wie kleine Kunstwerke geformt. In die ...

Ein S-Klasse-Cabrio von Mercedes wird mit besonderen Erwartungen verknüpft. Der 280 SE (W111), auch "Dreifünfer" genannt, erfüllt diese leicht und locker. Einstieg in ein Classic-Cars-Luxus-Schiff.

Es sind Autos wie der 280 SE der Baureihe W111, die ihn maßgeblich mitgeprägt und gefestigt haben: den Ruf von Mercedes-Benz als Hersteller eleganter, kraftvoller und luxuriöser Oberklasse-Fahrzeuge. Warum, das fühlt man schon beim Einsteigen, wenn sich die Herbstsonne in den chromblitzenden Kanten der Türblätter spiegelt, ehe sich die schweren Türen mit diesem typischen satten Geräusch schließen. Nachdem man auf die edlen Ledersessel gesunken ist, schweift der Blick anerkennend über das ebenfalls mit Leder bezogene Armaturenbrett. Man glaubt förmlich, die behandschuhten Hände der Arbeiter zu sehen, wie sie die einzelnen Bauteile zusammenfügen. Schließlich wurde bei den Mercedes W111 Coupés und Cabriolets Handarbeit noch großgeschrieben. Jedes Detail ist durchdacht und liebevoll ausgestaltet. Die Luftaustrittsöffnungen zum Beispiel sehen aus wie kleine Orgelpfeifenöffnungen. Von der Mensur her ließen sie sich vermutlich auch problemlos in die Hauptorgel der Stuttgarter Stiftskirche einfügen. Und wenn man die Augen schließt, hört man, wie die schmucke Kienzle-Uhr dazu leise tick-tackend den Rhythmus webt. Von der Seite betrachtet wirkt die niedrige Gürtellinie des offenen 280 SE wie mit der Wasserwaage gezogen. Nur der Wulst des nicht vollständig darunter versenkbaren Verdecks ragt leicht über diese Linie hinaus. Die Karosserie scheint über den eher zierlich wirkenden 14-Zoll-Rädern zu schweben und erstreckt sich, durch den kleinen Außenspiegel betrachtet, schier endlos nach hinten. Mehr zum Thema: Mercedes 220 SEb gegen Opel Kapitän P

Der Mercedes 280 SE 3.5 ist elegant und kraftvoll

Diese äußeren Qualitäten wecken Erwartungen an das Fahrgefühl, die ein W111 S-Klasse Cabrio natürlich am besten mit einem 200 PS starken Achtzylinder als 280 SE 3.5 erfüllen kann. Diese Maschine produziert in nahezu jeder Situation mehr Leistung, als sie einer gesitteten Fahrweise angemessen ist. Mit Zylindermaßen von 92 x 66 mm extrem kurzhubig ausgelegt, verträgt der V8 durchaus sportliche Drehzahlen, doch er benötigt sie nicht. Und er vermag akustisch zu beeindrucken, ohne sich darüber definieren zu müssen. Von ähnlichem Charakter ist das Fahrwerk mit der Eingelenk-Pendelachse, auf der ein "Dreifünfer" am liebsten vornehm dahinschwebt. Aber wenn es sein muss, lässt er sich auch erstaunlich zügig durch kurvige Passagen prügeln. Auf der Autobahn rennt der Mercedes 210 km/h, mit der Nadel des Drehzahlmessers am roten Bereich jenseits von 6000 Umdrehungen. Aber das tut ihm heute kaum noch ein Besitzer an. Dieses große Cabriolet verkörpert deutsche Wertarbeit wie kaum ein anderes Auto seiner Zeit und seiner Klasse. Wie beständig diese Werte sind, sieht man daran, dass der 280 SE 3.5 auch als Kapitalanlage hervorragend geeignet ist. Aus dem stolzen Verkaufspreis von mehr als 35.000 Mark für ein Cabrio ohne jede Sonderausstattung hat sich in den vergangenen 45 Jahren ein Marktwert von deutlich mehr als 200.000 Euro für gute Exemplare entwickelt. Top-Autos reißen locker auch die 300.000-Euro-Hürde. Das liegt natürlich auch an der vergleichsweise geringen Gesamtstückzahl: Von 1969 bis 1971 liefen nur 1232 Cabriolets mit dem begehrten V8 vom Band.

