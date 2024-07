Signalverstärkung für Wohnmobile und -wagen

Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Funkloch beim Campen? Das lässt sich mit der Internet-Signalverstärkung von Megasat minimieren. Die AUTO ZEITUNG hat den Router im kurzen Test!

Damit man beim Camping stets online ist, empfiehlt sich ein Router für die Signalverstärkung. Unter anderem bietet Sat-Technik-Hersteller Megasat spezielle Router und externe Antennen, die das Empfangssignal von Mobilfunknetzen verstärken. Diese Geräte sind besonders nützlich in ländlichen oder abgelegenen Gebieten, in denen der Mobilfunkempfang schwach ist – ein WLAN-Booster also sowohl für Wohnmobile auf Campingplätzen abseits größerer Städte als auch für Boote oder abgelegene Ferienhäuser.

Megasat Camper Connected 5G im Test

Das System Camper Connected 5G-Wifi kombiniert eine leistungsstarke Außeneinheit mit einem CAT20 Router inklusive GPS-Ortung und DAB+. Das erhöht die Leistung des Mobilfunksignals auf ein Maximum und sorgt für einen störungsfreien Internetempfang. Der Router mit 2,4 und 5,8 GHz Wi-Fi-Antenne versorgt Mobilgeräte und Smart-TV im Reisemobil per Kabel oder WLAN.



Megasat Camper Connected 5G Vorteile Neuester Standard

Fahrzeug lässt sich über GPS orten

Funktionierte beim Test auf Anhieb zuverlässig

5G und DAB+ Nachteile Einbau nur für versierte Menschen

Teure Anlage

Dach muss durchbohrt werden

Große Antenne auf dem Dach

Worauf sollte man bei einem Kauf eines Routers achten?

Beim Kauf eines Routers, insbesondere fürs Camping oder andere Outdoor-Aktivitäten, sind folgende Punkte zu beachten:

Netzabdeckung: Der Router sollte die Netze der wichtigsten Mobilfunkanbieter unterstützen, um eine bestmögliche Abdeckung zu gewährleisten. Ein Gerät, das mehrere Frequenzbänder wie LTE, 5G und 4G unterstützt, bietet klare Vorteile.

Geschwindigkeit: Die Geschwindigkeit des Routers ist ein weiterer wesentlicher Faktor. Er sollte hohe Download- und Upload-Geschwindigkeiten unterstützen, um eine stabile und schnelle Internetverbindung sicherzustellen. Zusätzlich sollte geprüft werden, wie viele Geräte gleichzeitig mit dem Router verbunden werden können.

Signalstärke: Einige Router bieten die Möglichkeit, externe Antennen anzuschließen, um die Signalstärke zu verbessern. Dies kann in abgelegenen Gebieten nützlich werden.

Wetterfestigkeit: Da der Router beim Camping auch im Freien verwendet wird, sollte er robust und wetterfest sein.

Empfehlenswerte Alternativen

Megasat Camper Connected LTE/WiFi-Routerset

Das Megasat Camper Connected LTE-WiFi-System bietet Internet-Empfang für alle gängigen Mobilgeräte und Smart-TVs, indem es sowohl LTE- als auch WiFi-Signale empfängt und verstärkt. Dieses System kombiniert eine Außeneinheit mit einem Router, um die Mobilfunksignalstärke zu erhöhen, und soll einen störungsfreien Internetempfang bieten. Laut Hersteller wird das Funksignal verstärkt ins Fahrzeuginnere geleitet, womit ein Internetzugang in gewohnter WLAN-Qualität möglich sein soll.



Falcon EVO 5G LTE Dachantenne und Wi-Fi-Router

Die Dachantenne mit einem Wi-Fi-Router (300 Mbit/s und 4G) von Falcon soll bis zu 16 Geräte gleichzeitig verbinden können. Die externe Rundstrahlantenne ist 69 mm hoch und nutzt die sogenannte MiMo-Technologie (Multiple Input, Multiple Output). Der mobile WLAN-Router im Taschenformat ermöglicht auch unterwegs Internetzugang, zum Beispiel in einem Café am Strand, indem er einfach angeschlossen und mitgenommen wird.



So WLAN im Auto nachrüsten

Für Autofahrer:innen, die WLAN im Auto nachrüsten wollen, ist ein mobiler Router oft die beste Lösung. Diese verfügen in der Regel über interne Akkus und können über einen USB-Anschluss geladen werden, was auch bei längeren Fahrten einen durchgehenden Betrieb ermöglicht. Die Internetverbindung wird je nach Modell über UMTS (3G), LTE (4G) oder 5G aufgebaut, wobei mindestens LTE (4G) für eine zufriedenstellende Surf-Geschwindigkeit empfohlen wird. Hier gehts zum Produktvergleich von mobilen Routern.