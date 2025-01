Die Engländer versprechen, dass der Neue den Geist des Hyper-GT "Speedtail" in sich trägt, jenes Hybrid- Geschosses mit 1050 PS, das durch den Wind gleiten will wie kein anderes Auto je zuvor.

Auch die neueste Kreation ist in erster Linie ein klassischer Mittelmotorsportwagen, allerdings ein ganz besonderer, da er für Sportler untypische Attribute in den Mittelpunkt stellt.

Mit dem McLaren GT (2019) erweitert die englische Sportwagenschmiede ihr Produktportfolio und schickt einen Supersportwagen mit 620-PS-V8-Motor und langstreckentauglicher Komfort-Ausstattung ins Rennen! Das ist der Preis.

Der McLaren GT (2019) bei der Wahl zum Sportwagen des Jahres 2020 (Video):

McLaren GT (2019) mit 620 PS

Dort, wo sonst die Zylinderbänke eines V8 blitzen, gibt es im McLaren GT (2019) nur Luft und Leder. Unter der großen Heckklappe, die bis zur Abrisskante reicht, finden immerhin 420 Liter Gepäck Platz. Im Verbund mit einem weiteren Gepäckfach mit 150 Liter Volumen unter der Fronthaube wird der GT so zum Lastesel unter den Supersportwagen. In den Maßeinheiten der Zielgruppe ausgedrückt: Erstmals können etwa ein komplettes Golfset oder aber auch Ski samt Schuhen zum Club oder an die Piste befördert werden. Möglich machen es das neue MonoCell-II-T-Monocoque (T für Touring) und der um zwölf Zentimeter tiefer eingebaute 4,0-Liter-V8, der unter der Lederabdeckung sitzt. Hitzeprobleme soll es nicht geben, große Kühlluftöffnungen und -auslässe garantieren besten Durchzug für den doppelt aufgeladenen Antrieb, der über ein Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe 620 PS an die Hinterräder schickt. Das maximale Drehmoment von 630 Newtonmeter soll von 3000 bis 8000 Umdrehungen zur Verfügung stehen. Die Fahrleistungen fallen nach Art des Hauses aus: Tempo 100 ist nach nur 3,2 Sekunden erreicht und die Höchstgeschwindigkeit beträgt 326 km/h. Proaktive Dämpfer lesen die Straße und sollen jede Fahrt so angenehm wie möglich gestalten. Die hydraulische Lenkung garantiert dabei laut McLaren Gefühl und Rückmeldung. So bleibt der McLaren GT (2019) trotz aller Transporttalente ein McLaren reinsten Wassers.

