Als neues Mitglied der Ultimate Series gibt sich der McLaren Elva (2021) radikaler, leichter und schneller als es je ein McLaren zuvor war. Der V8-Motor ist bekannt – das sind die technischen Daten und der Preis.

Der McLaren Elva (2021) ist der nächste Ableger der Ultimate Series – zu einem Preis von 1,7 Millionen Euro (Stand: Februar 2021). In dieser Serie haben die Briten bereits mit dem P1, dem Senna und dem Speedtail das Segment der Supersportwagen definiert. Zwar wird der Elva genau wie seine Vorgänger streng limitiert und daher nur 149 Mal gebaut, doch ist bis auf das gleiche Karbon-Chassis und den bekannten 4,0-Liter-V8 mit 815 PS und 800 Newtonmeter Drehmoment vieles anders. Wie der Namenspatron, mit dem Firmengründer Bruce McLaren in den 1960er-Jahren seine Lorbeeren eingefahren hat, ist auch der Elva der Neuzeit ein radikaler Roadster. Nichts lenkt vom Fahren ab, nichts bremst die Elemente ein: Frontscheibe, Seitenfenster, Dach? Alles nur Ballast. Im McLaren Elva (2021) sitzen die Passagiere direkt im Wind und bekommen entsprechend alles mit, was draußen vor sich geht. Allerdings wissen die Ingenieure bei McLaren auch um das Sicherheitsrisiko und haben nicht nur an Fächer hinter den Kopfstützen gedacht, in denen Helme für Highspeed-Fahrten bereitliegen. Ein einzigartiges Air-Protection-System stellt bei zunehmendem Tempo unauffällige Leitelemente in den Wind, die den Fahrtwind um die Kabine herumleiten. Mehr zum Thema: Der McLaren Elva im Fahrbericht

Preis & technische Daten des McLaren Elva (2021)