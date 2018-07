... Speedtail in zentraler Position sitzen, von beiden Passagieren an den Seiten flankiert. Das Fahrgestellt wird auf einem als Monocell oder Monocage bezeichneten Carbon-Monocoque basieren, wie es schon aus ...

... Entwicklung verbirgt sich die McLaren Special Opererations (MSO), der Vertragspartner des britischen Herstellers in puncto Fahrzeugveredelung. Wie beim McLaren F1 soll der Fahrer des ...

... mutiges Unterfangen, war doch bereits der F1 ein zeitloses Auto mit dem Anspruch, der erste Sportwagen komplett aus Carbon zu sein. Auch jetzt sind wieder Spezialisten am Werk, denn hinter der ...

Er soll der Nachfolger des F1 sein: Nach langer Zeit der Spekulation hat McLaren bestätigt, an einem Supersportwagen namens Speedtail zu arbeiten, der 2019 in die Fußstapfen des legendären Dreisitzers treten soll. Ein ...

Aus HyperGT wird in der Serie Speedtail.

Mit dem McLaren Speedtail (2019), der unter dem Codenamen BP23 entwickelt wurde, bringt der Supersportwagen-Hersteller den geistigen Nachfolger des legendären F1 auf den Markt. Das ist der Preis des auf 106 Einheiten limitierten Dreisitzers!

Der McLaren Speedtail (Codename BP23) tritt ab 2019 zu einem Preis von mehr als Zwei Millionen Euro in die Fußstapfen des legendären Dreisitzers F1. Die Kleinserie ist auf 106 Einheiten limitiert, alle Exemplare waren bereits vor der offiziellen Ankündigung im November 2016 verkauft. Zunächst bezeichnete McLaren den Renner mit dem Codenamen BP23 als Hyper-GT. Nun hat man den endgültigen Namen verraten: Speedtail. Mike Flewitt, CEO bei McLaren, kündigte an, dass der Supersportwagen noch 2018 enthüllt werden soll. Das neue Topmodell soll alles besser können, als sein legendärer Urahn aus den Neunziger Jahren. Mit dem F1 teilt sich der Speedtail das Sitzkonzept: Der Fahrer nimmt zentral Platz, zwei weitere Passagiere können, leicht nach hinten versetzt daneben Platz nehmen. Für die Entwicklung des exklusiven Boliden ist McLaren Special Opererations (MSO) zuständig. Das Fahrgestell wird auf einem als Monocell oder Monocage bezeichneten Carbon-Monocoque basieren, wie es schon aus dem McLaren P1 bekannt ist. Die Flügeltüren des 2019 erscheinenden McLaren Speedtail (BP23) öffnen und schließen erstmals mit elektrischer Unterstützung, was die Ausrichtung als Gran Turismo unterstreicht.

McLaren 675LT Spider (2016): Preis » zur Bildergalerie



McLaren Speedtail im Teaser-Video:

Preis: McLaren BP23 Speedtail (2019): Über Zwei Millionen Euro