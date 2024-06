Mit dem Maxus EV80 (2018) können Unternehmen ab sofort noch umweltbewusster Waren in der Stadt liefern, denn der Elektro-Transporter ist nun auch in Deutschland angekommen. Hierzulande wird der Van allerdings vorerst ausschließlich vermietet.

Der Maxus EV80 (2018) fährt ab sofort durch Deutschland. Der chinesische Elektro-Transporter verspricht eine Reichweite von bis zu 200 Kilometer. Momentan wird der Kastenwagen nur vermietet, die monatliche Mietgebühr (Preis) beginnt bei 745 Euro.



Mit dem Maxus EV80 (2018) können Unternehmen ab sofort umweltbewusst Waren in der Stadt liefern, denn der Elektro-Transporter ist nun auch in Deutschland angekommen. Zurzeit wird der Kastenwagen hierzulande ausschließlich über das Unternehmen Maske Fleet GmbH vermietet. Der Flottendienstleister aus Norddeutschland hat sich die Vertriebsrechte für die nächsten drei Jahre gesichert. Der Maxus EV80 (2018) wird mit einer 56-KWh-Batterie ausgestattet, die bei realem Verkehr und unbeladen eine Reichweite von 200 Kilometer in Aussicht stellt. Sofern der Elektro-Transporter beladen sein sollte verringert sich Radius auf 160 Kilometer. Der Transporter beschleunigt in maximal 24 Sekunden auf Tempo 100, dieser Wert markiert auch die Höchstgeschwindigkeit des Kastenwagens. Der Maxus EV80 hat eine Länge von 5,70 Meter und Raum für rund zehn Kubikmeter Fracht. In der Kabine können bis zu drei Personen Platz nehmen. Insgesamt beträgt die Nutzlast des Fahrzeugs 950 Kilogramm. Je nach Stromversorgung variiert die Ladedauer von zwei Stunden bei Gleichstrom bis zu sechs Stunden bei Wechselstrom.

Preis: Maxus EV80 (2018) wird derzeit nur vermietet