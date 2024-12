In Dubai durften potenzielle Kunden und Pressevertreter den elektrischen Supersportwagen erstmals in Augenschein nehmen.

Der Lotus Evija (2020) soll mit vier E-Motoren und bis zu 2000 PS die Mutter des Leichtbaus zurück zu alten Erfolgen bringen. Unterstützung erhält Lotus von dem chinesische Unternehmen Geely, das schon Volvo wieder auf die Beine geholfen hat!

Mit dem Lotus Evija (2020) meldet sich die englische Sportwagen-Schmiede nach zehn Jahren ohne Neuwagen eindrucksvoll zurück. Die Frischzellen für die auf 130 Exemplare limitierte Kleinserie liefert niemand geringeresals Geely. Die Chinesen, die schon Volvo wieder flott gemacht, das ikonische London Taxi elektrisiert, sich groß bei Daimler eingekauft und im Frühjahr 2019 auch noch die Hälfte von Smart und damit die Verantwortung für die Zukunft des Bonsai-Benz übernommen haben, sind auch in Hethel eingestiegen und wollen Lotus in eine neue Ära führen. Und nicht zuletzt die prall gefüllten Kassen der Chinesen sprechen dafür, dass es diesmal klappen könnte. Der Produktionsstart ist zwar erst 2020 geplant, doch wenn die Praxis auch nur einen Bruchteil dessen hält, was die Theorie verspricht, dann ist der Lotus Evija (2020) alles Warten wert. Der Zweisitzer wird nicht weniger als der schärfste Supersportwagen, der jemals durch das Vereinigte Königreich gerollt ist – und natürlich tut er das zukunftsfest und daher rein elektrisch. Mit den stark modernisierten Linien der Elise gezeichnet, im Windkanal glattgeschliffen und spektakulär in Szene gesetzt, fährt der nicht einmal 4,50 Meter lange und kaum 1,12 Meter hohe Evija mit vier E-Motoren. Sie kommen zusammen auf 2000 PS und sollen den Lotus zum stärksten Serienauto der Welt machen. Entsprechend imposant sind die Fahrleistungen, die Lotos für den Evija in Aussicht stellt. Der Sprint vom 0 auf 100 in weniger als drei Sekunden ist schon spektakulär. Aber dass bis 200 ebenfalls nur drei und bis 300 dann weitere vier Sekunden vergehen, das ist bislang unerreicht. Und mehr als 340 km/h Spitze schaffen auch nicht viele andere Autos.

Lotus Evija (2020) mit vier E-Motoren und 2000 PS