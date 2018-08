Lexus- und VW-Fahrer geraten in Streit

Lexus- und VW-Fahrer geraten in Streit Nebenkriegsschauplatz

Videos, die uns bewegen. Diesmal: Cop stellt während eines Live-Interviews fest, dass in seinem Revier in Toronto die Fahrer eines Lexus und VW aneinandergeraten! Wird er die Situation in den Griff bekommen?

Mehr zum Thema: Weitere spannende Videos auf autozeitung.de





Quelle: Youtube/CBC New