Ein Lexus-Rückruf Anfang 2023 betrifft in Deutschland 3440 Fahrzeuge. Der Grund: Kraftstoff könnte austreten. Das müssen Betroffene nun beachten!

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) lässt Lexus 3440 Fahrzeuge in die Werkstätten ordern (Referenznummer: 012358). Hintergrund des verpflichtenden Lexus-Rückrufs Anfang 2023 sind Risse am Flansch, der den Benzintank mit dem Entlüftungsrohr verbindet. Hier können spannungsbedingte Risse auftreten, aus denen Kraftstoff ausläuft – es besteht Brandgefahr. Betroffen sind ausschließlich Modelle mit Benzinmotor und/oder Hybridantrieb aus den Baujahren 2011 bis 2018: GS-F GS200t, GS300, GS250, GS300h, GS350, GS450h und IS200t, IS300, IS250, IS300h sowie RC F, RC200t, RC300, RC300h, RC350. Bei der Rückrufaktion, die weltweit 245.000 Fahrzeuge betrifft, wird das Kraftstofftankentlüftungsrohr ausgetauscht. Betroffene werden gebeten, Lexus oder eine Vertragswerkstatt zu kontaktieren. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Lexus-Rückruf 2023 – Kraftstoff tritt aus