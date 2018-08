Lewis Hamilton vs. Ken Block: Video

Lewis Hamilton vs. Ken Block: Video F1- gegen Youtube-Star

Ken Block und sein Ford Fiesta sind für viele Auto-Fans ein liebgewonnenes Stück Youtube-Kultur. Der Amerikaner und sein vor Kraft strotzender Kleinwagen haben das Drift-Phänomen Gymkhana zu einer festen Größe gemacht und immer wieder neue Superlative in Sachen Fahrzeugbeherrschung geliefert. Doch wie sieht es eigentlich aus, wenn Ken Block auf einen Formel 1-Weltmeister wie Lewis Hamilton antritt? Genau diese Frage hat man sich bei Top Gear auch gestellt und die beiden Profi-Rennfahrer in ihren jeweiligen Dienstfahrzeugen gegeneinander antreten lassen. Mehr zum Thema: Ken Block arbeitet an Gymkhana 10