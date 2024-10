Lancia Delta Restomod Maturo: Classic Cars

Auch die niederländische Firma Maturo hat sich am Lancia Delta Restomod versucht. Sie bietet gleich drei verschiedene und unglaublich verlockende Varianten der Classic Cars-Ikone an.

Mit dem Lancia Delta als äußerst beliebtem Restomod-Projekt verhält es sich ein bisschen wie beim Song "Yesterday" von den Beatles: Er wurde so oft gecovert, abgeändert und neu gemischt, dass wir das Original gar nicht mehr so genau erkennen. Ähnlich ergeht es uns beim Restomod von Maturo. Das niederländische Unternehmen bietet gleich ein ganzes Album an Delta-Umbauten an, die sich auf den ersten Blick zwar optisch kaum vom Original unterscheiden, dafür aber umso raffiniertere Technik-Upgrades auffahren. Starten wir mit der Version im Rally-Trimm: Der Kompaktrenner fußt auf der Gruppe A-Struktur des sechsfachen Rallye-Weltmeisterautos und darf nur bestimmte Optimierungen erhalten, um weiterhin als historisches FIA-Rallyeauto fahren zu dürfen. Dazu gehören mehr als 250 neue Schweißpunkte, ein absolut Rallye-taugliches Cockpit mit Schalensitzen und Überrollkäfig sowie ein komplett neu aufgebauter Turbomotor mit gut 360 PS (265 kW) und vor allem längerer Haltbarkeit. Schneller wird der Lancia Delta Restomod aber auch durch überarbeitete Getriebe-, Brems- und Differenzial-Komponenten. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Classic Cars: Lancia Delta Restomod von Maturo

Das Rock'n'Roll-Cover des Lancia Delta wäre dann wohl der Restomod namens Stradale. Hier findet sich die Gruppe A-Technik im Kleid eines scheinbar serienmäßigen Lancia. Hervorzuheben ist vor allem die Karosserie aus Kohlefaser, die mehr als 50 Kilogramm spart und darüber hinaus mit besserer Steifigkeit aufwarten kann. Die Sorge vor Rost bei italienischen Klassikern ist damit ebenfalls passé. Auch der Vierzylinder darf befreit von Wettbewerbsvorgaben noch entfesselter Power generieren, sodass mehr als 400 PS (294 kW) und 500 Newtonmeter Drehmoment unter dem Gasfuß auf ihren Einsatz warten. Natürlich zeigt sich auch das komplett überarbeitete Interieur veredelt. So treffen hier Kohlefaser und Alcantara, Titan und Leder aufeinander und formen ein nur schwer vergleichbares Erlebnis. Wer es etwas bodenständiger mag, wird bei der Classic-Serie fündig, wo sich der Lancia Delta erst auf den zweiten Blick umfangreich perfektioniert zeigt. Auch hier kann das Triebwerk ordentlich aufgepumpt werden: Maximal 340 PS (250 kW) liegen hier im Vergleich zu den 215 Serien-PS (158 kW) an. Darüber hinaus hat die Kundschaft in allen Details Mitspracherecht, was natürlich ebenso für den Rally und Stradale gilt. Was den Preis angeht, da lässt sich Maturo bislang hingegen nicht in die Karten blicken. Mit sechsstelligen Summen müssen Interessent:innen wohl rechnen – exklusive Spenderauto.

