Monaco hat zu tun, der Grand Prix steht bevor. Im Tunnel sind die Leitplanken schon montiert, am Yachthafen ragen die Stahlrohrtribünen auf. Monaco kennt vier Jahreszeiten: Frühling, Grand Prix, Sommer und Rallye Monte Carlo. Die "Monte" startet im Januar. Ein Herzschlag lang herrscht Stille auf dem Boden des Kraters, bevor der Rallyetross losbricht. Der Stadt zu Ehren dreht er – bevor er sich in die Seealpen aufmacht – noch eine Runde, am Casino und an der Zuckerbäckerfassade des Hotel de Paris vorbei.

Hier stehen die Autos für unseren Vergleich: Zwei viertürige Lancia Delta – der neue HF turbo LS und der bewährte Lancia HF Integrale 16v sedici, wie er offiziell heißt – sowie zwei zweitürige Ford Escort: RS Cosworth und RS 2000. Allen gemeinsam sind zwei Liter Hubraum und Vierventiltechnik.

Der Delta Integrale und der Cosworth treten mit nahezu identischer Technik gegeneinander an: 210 PS (155 kW) beim Integrale und 220 PS (163 kW) beim Cosworth, Turboaufladung und Allradantrieb inklusive. Der Integrale befindet sich in seiner dritten Evolutionsstufe, nun mit Katalysator. Die kantige Karosserie bleibt martialisch. Der Escort Cosworth trägt vor-Facelift-Blech, jedoch mit Umbauten wie dem legendären Doppelflügel auf der C-Säule. Der Cosworth-Motor ist längs eingebaut und technisch stark modifiziert.

Alltagsversionen: Delta HF turbo LS und Escort RS 2000

Neben den Rallye-Ablegern stehen die zivileren Versionen: Der Delta HF turbo LS (187 PS/138 kW) und der Escort RS 2000 (150 PS/111 kW) setzen auf Frontantrieb. Beim Lancia sorgt ein Viscodrive-Sperrdifferential für bessere Traktion. Innen zeigen sich HF turbo und RS 2000 konventionell. Der Cosworth hingegen wartet mit sieben weißen Zusatzinstrumenten auf. Der Integrale empfängt mit italienischem Charme, einer tiefen Sitzposition und Momo-Corse-Sportlenkrad ohne Airbag.

Historie & Revanche: Rallye Monte Carlo als Bühne

Wer aus Monaco in die Seealpen fährt, wählt die Straße nach La Turbie. 1975 trat Lancia mit dem Stratos an und dominierte. Der Delta gewann von 1987 bis 1992 sechsmal in Folge die WM. Danach war Ford am Zug: 1993 verlor der Escort Cosworth bei der Monte den Sieg knapp, 1994 holte Francois Delecour schließlich den ersten Ford-Erfolg. Die Monte umfasst 38 Wertungsprüfungen. Die "Nacht der langen Messer" beginnt am Col de la Madone – 19 km enges, kurviges Asphaltband durch Felswände und Abgründe. Die perfekte Kulisse für einen Fahrvergleich.

Fahreindruck: Wenn die Turbos zünden

Auf trockener Strecke liefern Cosworth und Integrale die klarsten Botschaften. Der Cosworth reagiert mit minimalem Turboloch, dann aber explosiv. Auch der HF turbo zeigt noch Turbo-Charakter: etwas verzögert, dann kraftvoll. Der Integrale dagegen liefert schon ab 2500 U/min gleichmäßig Schub. Alle drei Turbos nutzen Overboost-Funktionen. Der RS 2000 ohne Aufladung bleibt harmonisch, aber unaufgeregt. Walter Röhrl gewann am Col de Turini mehrfach. Auch hier zeigt der Integrale seine Stärken: exaktes Einlenken, neutrale Balance und vorbildliche Traktion selbst auf Wellen und aus Kehren heraus.

Der Cosworth bleibt dicht dran, wirkt aber komfortabler abgestimmt. Die Hinterachse erhält mehr Kraft, was ihn agiler macht. Der Delta HF überzeugt durch ein straffes Fahrwerk und präzise Lenkung. Die Sport-Stellung der Dämpfer bleibt allerdings kaum spürbar. Der Escort RS 2000 zeigt sich als typisches Serienfahrzeug: Frontantrieb mit leichtem Untersteuern, Starrachse am Heck mit Hang zum Ausbrechen. Dafür punktet er beim Federungskomfort.

Fazit: Charaktertypen im Kompaktsport

Der Escort RS 2000 ist ein starker Kompakter mit gutem Alltagswert. Der Delta HF verbindet sportliche Gene mit noblem Auftritt. Der Escort Cosworth ist ein wildes Geschoss mit massiver Motorleistung und trotzdem alltagstauglichem Fahrwerk. Doch der Lancia Delta Integrale bleibt unerreicht: ein Rallye-Gerät durch und durch. Lancia stellt das Modell nur noch in einer Ausstattungslinie her, der Nachfolger lässt auf sich warten. Und das ist gut so.

von Johannes Köbler

Technische Daten von Lancia Delta Integrale, Lancia Delta HF turbo, Ford Escort RS Cosworth & Ford Escort RS 2000